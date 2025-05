Safari Technology Preview 220: tutte le novità per gli utenti macOS

La nuova versione di Safari Technology Preview rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione del browser sperimentale di Apple. Questo aggiornamento, identificato come versione 220, introduce miglioramenti tecnici mirati e una compatibilità ottimizzata con i sistemi operativi macOS Sonoma e il più recente macOS Sequoia. L’aggiornamento non si limita a migliorare le prestazioni, ma punta anche a offrire un’esperienza di navigazione superiore, rendendo disponibili le tecnologie di domani agli sviluppatori e agli utenti avanzati di oggi.

Con un focus su aree chiave come CSS, DOM, JavaScript, Media, Rendering, Web Animations, Web API, Web Inspector e WebRTC, il browser si propone come uno strumento indispensabile per chi desidera esplorare e testare le funzionalità di avanguardia. Grazie a queste ottimizzazioni, l’esperienza utente diventa più fluida, permettendo una navigazione web che combina velocità e stabilità.

Uno degli aspetti più interessanti di Safari Technology Preview è la possibilità di eseguire il browser in parallelo con la versione standard di Safari. Questo consente agli utenti di confrontare direttamente le due versioni, apprezzando le innovazioni introdotte senza rinunciare alla stabilità della versione ufficiale. Nonostante sia concepito principalmente per sviluppatori, il browser è disponibile per chiunque desideri testarlo, senza necessità di credenziali da sviluppatore. Questa apertura amplia il bacino di utenti e permette ad Apple di raccogliere feedback preziosi per migliorare ulteriormente i propri prodotti.

L’aggiornamento è facilmente accessibile tramite il meccanismo integrato nelle Preferenze di Sistema o nelle Impostazioni di Sistema, per chi ha già scaricato il browser. Questo approccio semplifica l’adozione delle nuove funzionalità, rendendole immediatamente disponibili a una vasta gamma di utenti.

Dal suo lancio iniziale nel marzo 2016, Safari Technology Preview ha svolto un ruolo cruciale nella strategia di Apple per lo sviluppo e il perfezionamento delle tecnologie web. Attraverso il feedback degli utenti, Apple è in grado di affinare costantemente le sue soluzioni, consolidando il proprio impegno nell’offrire strumenti all’avanguardia che mettono al centro l’esperienza dell’utente.