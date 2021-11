Problemi macOS Monterey: Mac bloccati e consumo eccessivo di memoria

Dopo l’installazione di macOS Monterey alcuni utenti si sono ritrovati col Mac bloccato o con un consumo eccessivo di memoria.

Dopo l’aggiornamento a macOS Monterey, alcuni utenti hanno sperimentato i soliti, immancabili problemi di gioventù che oramai caratterizzano ogni Major Release sulla nostra piattaforma. In certi casi, il consumo di memoria è abnorme e ingiustificato, mentre in altri il Mac si blocca in modo irreversibile.

Brick del Mac

A leggere i forum online, la Comunità di Supporto Apple e i canali social (tipo qui, qui, ma pure qui), si scopre che Monterey soffre di un problema che avevamo già visto ai tempi del lancio di Big Sur: il blocco totale e apparentemente irreversibile del computer.

In pratica, dopo un tentativo di aggiornamento andato a vuoto, il Mac entra in una sorta di schermata nera dalla quale non esce più; non si può più riaccenderlo, come se fosse completamente morto. Qualcuno ha risolto forzando un riavvio, ma altri sono rimasti in panne, e poiché i circuiti non sembrano ricevere corrente, non è neppure possibile effettuare reset di PRAM e SMC.

👉🏼 Possibile Soluzione: Al momento non esistono soluzioni ufficiali; qualcuno azzarda l’ipotesi che sia necessario ripristinare il firmware della macchina ma l’operazione, ça va sans dire, non è alla portata di tutti: dunque, l’unica soluzione concreta è portare il Mac in assistenza e pregare.

Se non altro, la casistica sembra nettamente inferiore rispetto ai numeri horror che vedevamo l’anno scorso con Big Sur; se non vi sentite tranquilli ad aggiornare, quindi, meglio attendere macOS 12.1 che versa attualmente in stato di Beta.

Memory Leak

Diversi utenti stanno sperimentando quello che in gergo si chiama tecnicamente Memory Leak che si verifica quando un’app o un processo iniziano a consumare quantità mostruose di memoria RAM portando, nei casi peggiori, a rallentamenti e al blocco del computer. Quando si arriva a questi eccessi, solitamente macOS avvisa l’utente dicendo che “il sistema ha esaurito la memoria disponibile per le app”.

Non è chiaro quali app generino il problema, anche se alcune sembrano più inclini di altre, tipo Centro di Controllo e Firefox; né è chiaro quali macchina siano affette dal problema, visto che il fenomeno accade sia sui Mac Intel che su quelli con chip Apple.



Un’app come Calendario non può aver bisogno di 106GB di memoria. È un Memory Leak. Chiudete immediatamente le app che consumano troppo.

👉🏼 Possibile Soluzione: Qualora dovesse capitare anche a voi, potete tamponare aprendo Monitoraggio Attività e forzando la chiusura dell’app che consuma troppa memoria; tuttavia, è probabile che alla prima riapertura il problema si riproponga. Se possibile, usate app diverse fintanto che Apple non rilascerà un aggiornamento concretamente risolutivo.