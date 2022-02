Il New York Times aggiunge un nuovo gioco alla sua collezione: Wordle, il popolare web-game in cui bisogna indovinare le parole.

Era solo una questione di tempo prima che Wordle, il gioco del momento, finisse nelle mani di qualche gigante. Il gigante in questione appartiene all’industria dell’editoria ed è il New York Times. Ad annunciare l’acquisizione da almeno un milione di dollari è stato lo stesso quotidiano statunitense: un’operazione (tra le tante) per raggiungere l’obiettivo dei 10 milioni di abbonati entro il 2025.

Il New York Times da sempre riserva attenzione a cruciverba ed altri giochi amati dai lettori, anche nel formato digital, e Wordle non poteva che finire nel suo mirino. L’operazione è a sette cifre: il milione di dollari è stato dunque certamente raggiunto, ma la cifra potrebbe essere anche superiore (e non di poco). Il gioco, almeno inizialmente, resterà gratuito.

Wordle saluta quindi il suo inventore, l’ingegnere di Brooklyn Josh Wardle. Forse nemmeno lui si aspettava così tanto successo: l’exploit del web-game c’è stato in soli tre mesi, il lancio risale infatti ad ottobre del 2021. Grazie al passaparola sui social network, Wordle è ora giocato da milioni di persone ogni giorno.

Il Times rimane concentrato sul diventare un abbonamento essenziale per tutti gli anglofoni che vogliono capire e interagire con il mondo. I giochi del New York Times sono una parte fondamentale di questa strategia.

Wordle: come si gioca

Come spiegato in questo articolo, le regole di Wordle sono poche e semplici. Ogni giorno c’è una parola da indovinare, lettera dopo lettera e in un massimo di sei tentativi.