Tempo di nuove versioni beta anche per tvOS e per il sistema operativo dello smart speaker di Apple: le novità.

Per quanto iOS/iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 siano di maggiore interesse, vista la diffusione di iPhone, iPad e Mac, è da segnalare che Apple ha rilasciato anche le prime beta pubbliche di tvOS 15.4 e della versione 15.4 del sistema operativo di HomePod.

Quelle di oggi sono release riservate ai soli sviluppatori, nei prossimi giorni arriveranno anche quelle per gli utenti iscritti al programma di beta testing. Fatta questa precisazione, scopriamo le novità degli update per Apple TV e HomePod.

Apple TV: tvOS 15.4 beta 1

Al momento, la principale modifica da segnalare riguarda il player del dispositivo, che ora mostra anche il pulsante “Up Next”.

Utilizzando tale pulsante, visibile anche nella schermata Now Playing, è possibile avviare immediatamente la riproduzione di un titolo aggiunto alla propria lista “da guardare”. In questo modo, non è più necessario dover tornare indietro alla schermata principale di Apple TV e passare dalla sezione Up Next.

We need to talk about the latest tvOS 15.4 Developer Beta 1 starting with the newly improved Video Player with in-built Up Next queue 🤯 but there's more… pic.twitter.com/7z0io09ykF — Sigmund Judge (@sigjudge) January 27, 2022

Concludiamo con la (leggermente) rinnovata icona del volume, il ritorno della funzione Tap to Navigate nella sezione Physical and Motor delle Impostazioni (era stata rimossa ad agosto), e il nuovo look dei controlli per l’audio spaziale.

Here’s a fun one. Spatial audio controls have had a revamp. Far more intuitive and a better use of screen real estate. pic.twitter.com/Q1WoKU5tO0 — Sigmund Judge (@sigjudge) January 27, 2022

HomePod

Per quanto riguarda invece lo smart speaker di Apple, in Italia giunto unicamente nella versione Mini, non c’è nulla di cui dare notizia.

Una novità interessante è stata introdotta invece con la versione pubblica 15.3 del sistema operativo per HomePod e relativa alla capacità di Siri di riconoscere le voci di più persone (fino ad un massimo di sei) in una stessa casa.