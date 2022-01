Apple, trimestrale da record: profitti per 346 miliardi di dollari

Alla fine record è stato. Apple ha presentato gli ultimi risultati fiscali, e i profitti hanno sfondato quota 34,6 miliardi di dollari.

Nonostante la pandemia, i problemi logistici e la crisi mondiale dei semiconduttori, Apple ha fatto il miracolo e ha segnato un nuovo record. Alla presentazione degli ultimi risultati fiscali, il colosso di Cupertino ha annunciato oltre 346 miliardi di profitti per il primo trimestre fiscale del 2022, relativo all’ultimo trimestre del 2021.

Il giro d’affari della mela è salito a 123,95 miliardi dollari, pari a un incremento dell’11%, mentre gli utili per trimestre arrivano a 34,6 miliardi di dollari, ben sopra le attese e pari a 2,10 dollari per azione. Un risultato che appare ancora più brillante, se consideriamo le difficoltà registrate in catena di montaggio, e che ha coinvolti tutti i principali prodotti, da iPhone a Mac, dagli indossabili ai servizi. I margini lordi per il trimestre sono saliti al 43,8%, contro il 39,8% dell’anno precedente.

“Il risultato record di questo trimestre è stato reso possibile dalla nostra più innovativa linea di prodotto e servizi di sempre” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Siamo gratificati nel vedere il responso dei clienti in tutto il mondo in un periodo in cui stare connessi non è stato mai così importante. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare a costruire un mondo migliore, facendo progressi verso il nostro obiettivo di diventare carbon neutral in tutta la nostra catena di forniture e di prodotto entro la fine del 2030, e spingendo in avanti le nostre battaglie sul lavoro nell’educazione, la giustizia e l’equità razziale.”

Durante l’anno che si è appena concluso, Apple ha dovuto fronteggiare diversi colli di bottiglia per tutti i suoi dispositivi, ma sensibili miglioramenti sono attesi entro il trimestre di marzo. Ha dichiarato Cook:

“Abbiamo visto limitazioni nelle forniture per tutti i nostri prodotti. Prevediamo che ci saranno meno limitazioni a marzo, rispetto al mese di dicembre.”

Se analizziamo le singole categorie, il record di tutti i tempi si è registrato per iPhone, Mac, Indossabili e Servizi: