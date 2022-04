Rivoluzione Netflix: il colosso dello streaming ha perso 200k abbonati e si prepara al lancio di un piano più economico (ma con pubblicità).

Il catalogo di Netflix continua con costanza ad arricchirsi di contenuti ma la strada per il gigante dello streaming è ora ufficialmente in salita. Durante la conferenza sui risultati del Q1 2022, l’azienda ha annunciato di aver perso circa 200.000 abbonati rispetto al Q4 dell’anno precedente e prevede di perderne ancora altri in futuro.

Vista la situazione, Reed Hastings – cogliendo un po’ tutti di sorpresa – ha confermato che l’azienda sta prendendo in seria considerazione l’idea di un nuovo abbonamento, più economico ma con annunci pubblicitari di tanto in tanto.

Dopo il boom registrato durante la pandemia di COVID-19, i ricavi registrati da Netflix sono attualmente in calo. Tra le principali cause c’è sicuramente la condivisione delle password, a cui la casa di Stranger Things, Bridgerton e così via, vorrebbe porre un freno: si parla di milioni di utenti che accedono al servizio utilizzando uno stesso account pur non vivendo sotto lo stesso tetto. Una grana non di poco conto, che ostacola la crescita in diversi mercati.

© Unsplash / Netflix

Netflix, in arrivo un abbonamento più economico

E dunque, quali potrebbero essere le soluzioni? Sappiamo che Netflix interverrà in modo deciso per ostacolare il fenomeno del password sharing, ma c’è anche altro che bolle in pentola.

Il co-fondatore e co-CEO di Netflix Reed Hastings ha comunicato che l’azienda è aperta ad una sottoscrizione meno costosa e supportata dagli annunci pubblicitari. Si tratterebbe di una svolta per il colosso dello streaming, che si è sempre schierato contro “la complessità dell’advertising”.

Il nuovo tier non debutterà nelle prossime settimane, e nemmeno nei prossimi mesi. Ci vorrà infatti almeno un anno (se non due), secondo Hastings.

Netflix non è la prima e non sarà l’ultima piattaforma di streaming ad optare per questa soluzione. Negli USA, competitor come Hulu, Peacock e HBO Max offrono piani più economici ma con pubblicità. E a breve si aggiungerà anche Disney+, il cui inedito tier dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno.