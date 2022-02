Il MWC 2022 di Barcellona promette fuochi d’artificio: dopo i Galaxy S22, Samsung torna con un nuovo evento da seguire in streaming.

Il Mobile World Congress – o MWC 2022, se preferite – è ormai alle porte e gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di scoprire le novità che società del settore hanno da svelare. La fiera si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo a Barcellona (come da tradizione), e quest’anno anche in presenza.

Alcune aziende hanno confermato la loro presenza alla fiera spagnola, come Samsung, Oppo, Nokia, Xiaomi, Huawei, Honor e Realme. Al contrario, altre hanno annunciato che non prenderanno un aereo per Barcellona, ovvero Sony, ASUS e Lenovo.

Tra voci di corridoio, teaser e leak, si potrebbe già stilare un elenco delle novità più attese del MWC 2022. Al primo posto, ovviamente, la categoria “smartphone”.

Samsung

Il colosso sud-coreano ha da poco aggiornato la sua linea Galaxy S e Galaxy Tab con dispositivi top di gamma (ma con prestazioni leggermente al di sotto delle aspettative). Nonostante il recente evento Unpacked, Samsung ha comunicato la data del prossimo appuntamento: si terrà il 27 febbraio 2022 (un giorno prima rispetto all’inizio ufficiale della fiera) e si potrà seguire anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’azienda.

Il banner condiviso – e che trovate qui sopra – mostra un bel po’ di device: un laptop, uno smartwatch, due pieghevoli (Z Fold e Z Flip), uno smartphone (S22 Ultra), un tablet e la S-Pen.

New entry per la serie mid-range “A”? Vedremo.

Gli altri annunci del Mobile World Congress 2022

Anche Oppo si anticiperà di qualche giorno rispetto al calendario ufficiale del MWC di quest’anno. All’evento del 24 febbraio sarà presentato il Find X5 Pro con fotocamera realizzata in partnership con Hasselblad. Sotto la scocca il chip neureale MariSilicon X e il processore Snapdragon 8 Gen 1.

Di seguito uno scatto condiviso a mo’ di anteprima dall’azienda cinese:

Non mancheranno all’appello i dispositivi della serie Magic 4 di Honor, della famiglia “G” di Nokia e della linea GT 2 di Realme (il GT Pro è stato lanciato in Cina a gennaio ed è stato il primo smartphone con chip Snapdragon 8 Gen 1).

Certa la presenza anche di Xiaomi e Huawei, ma al momento scarseggiano le informazioni sui prossimi update dei rispettivi listini.