L’ultimo aggiornamento dell’app Google Home trasforma l’iPhone in un telecomando per Chromecast con Google TV.

Google Home è l’applicazione di Big G per iOS incentrata sulla domotica. Questa permette di gestire dal proprio iPhone sistemi di illuminazione smart, dispositivi Nest e – da oggi – anche il Chromecast con Google TV. La versione 2.48.106 dell’app è già disponibile su App Store.

Leggendo il changelog diffuso dall’azienda di Mountain View vien da pensare che tale feature, per quanto sia stata annunciata in via ufficiale, sia in fase di rilascio graduale. Ciò significa che – al pari dell’ultima novità di WhatsApp per i messaggi vocali – non tutti gli utenti potranno utilizzarla fin da subito.

Nei prossimi giorni implementeremo quanto segue: Controlla Chromecast con Google TV usando un telecomando integrato nell’app Home. Naviga tra app e contenuti e digita ciò che stai cercando.

Quando disponibile, per trasformare il proprio iPhone in un telecomando per il Chromecast basterà abbinare i due device digitando sullo smartphone il codice a sei cifre mostrato sul televisore.

L’interfaccia del telecomando è molto “pulita” ed intuitiva. Oltre al D-Pad ci sono i pulsanti per accendere/spegnere il Chromecast, effettuare una richiesta tramite la tastiera, richiamare Google Assistant, tornare alla Home e tornare alla schermata precedente.

Cos’è Chromecast con Google TV

La si potrebbe intendere come la risposta di Google ai dispositivi Fire TV Stick di Amazon. Il Chromecast è infatti un dispositivo per l’intrattenimento compatibile con le principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime video, Disney+ e ovviamente Apple TV+.

Il costo per il mercato italiano è di 69,99 euro, con spedizione gratuita.