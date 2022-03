iPhone SE 2022: ordini in ritardo, ecco come riceverlo subito

I nuovi iPhone SE sono già andati a ruba. Su Apple Store online, le consegne slittano ad aprile. Ecco come fare per riceverlo subito.

Come al solito, le consegne degli iPhone SE 2022 su Apple Store sono già slittate ad aprile negli USA, e dunque presto il medesimo fenomeno toccherà anche a noi. Ecco quindi un paio di consigli per ricevere subito il nuovo smartphone di Cupertino.

I pre-ordini del nuovo iPhone SE di terza generazione sono partiti venerdì scorso, ma se si tenta di acquistarlo ora sull’Apple Store statunitense, il sistema dà aprile come mese di consegna per la maggior parte delle configurazioni. Al momento della stesura di questo post, in Italia le scorte reggono ancora ma è probabile che presto i tempi si allungheranno pure da noi.

Se il modello che tin interessava non dovesse risultare disponibile, ecco un paio di dritte per ottenerlo subito.

Ordinalo in negozio

Le grandi catene di informatica i rivenditori ufficiali ricevono sempre piccole scorte di nuovi iPhone non appena vengono lanciati. Chiedi se c’è una lista di prenotazioni, e fatti aggiungere. Di solito sanno quante unità riceveranno, più o meno, e quindi possono darti un orizzonte di attesa.

Considera però che talvolta gli invii sono inferiori a quelli promessi, e possono subire ritardi imprevisti. Da questo punto di vista, la logistica di Apple Store e di Amazon è certamente più affidabile.

Acquista su Amazon

Se Amazon dice che consegna in un giorno, ci puoi mettere la mano sul fuoco. Quindi, se hai la fortuna di trovare immediatamente disponibile il modello che ti interessava, del colore e della capienza che ti servono, prendilo subito, tanto l’addebito parte comunque al momento della spedizione effettiva.

iPhone SE 2022 64GB

iPhone SE 2022 128GB

iPhone SE 2022 256GB