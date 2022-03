Come da programma Apple ha dato il via ai preordini di iPhone SE di terza generazione, il budget phone con chip A15 e 5G.

Tutto come da programma: iPhone SE di terza generazione, con chip A15 Bionic e connettività 5G è ora disponibile al pre-ordine. Il nuovo budget phone di Apple è anche su Amazon, venduto e spedito dal gigante dell’e-commerce.

Tra i protagonisti dell’evento Peek Performance dell’8 marzo, iPhone SE 2022 viene proposto in tre tagli di memoria – 64/128/256GB – e in tre diverse colorazioni, Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED. Di seguito tutti i link per preordinare il dispositivo su Amazon: l’operazione può essere portata a termina scegliendo il pagamento in unica soluzione o a rate.

iPhone SE 2022 64GB

iPhone SE 2022 128GB

iPhone SE 2022 256GB

Il design compatto e robusto di iPhone SE, insieme a iOS 15, permettono un’esperienza d’uso fluida. Lo smartphone arriva con grandi miglioramenti, incluse le prestazioni del chip A15 Bionic, che rende possibili funzioni evolute per il sistema di fotocamere e migliora praticamente qualsiasi esperienza, dall’editing di foto agli utilizzi più impegnativi come i videogiochi o la realtà aumentata.