iPhone, re incontrastato del mercato USA nel 2021

Secondo gli analisti, nel 2021 iPhone è stato lo smartphone più popolare e venduto dell’intero mercato USA.

Gli ultimi dati pubblicati da Counterpoint Research rivelano che iPhone è lo smartphone più popolare dell’intero mercato statunitense del 2021.

Gli Stati Uniti costituiscono il mercato di maggior successo per iPhone, e costituiscono una fonte sicura di revenue per Cupertino. Allo stato attuale, infatti, è possibile confermare che oltre la metà delle consegne di smartphone dell’ultimo trimestre fiscale sono dovute ad Apple.

Le consegne degli smartphone sono cresciute del +10% su base annuale e del +30% rispetto al trimestre precedente ; ma il grosso del merito va ad iPhone 13 che ha praticamente “saturato i canali con i propri dispositivi premium durante il periodo delle festività.”

E mentre Apple segnava un clamoroso +67% rispetto al trimestre precedente per via del lancio dei nuovi modelli, Samsung registrava un declino del -11% rispetto al trimestre precedente, soprattutto per l’impossibilità di soddisfare la domanda di S21; risultato: -22% di market share in pochissimo tempo.

Lenovo (Motorola) invece è tornata a risalire al 12% di share, soprattutto grazie all’aiuto di prodotti come il Moto G Pure.

Market Share USA Consegne Smartphone Marchi Q3

2020 Q4

2020 Q1

2021 Q2

2021 Q3

2021 Q4

2021 Apple 40% 65% 55% 53% 47% 56% Samsung 30% 16% 27% 26% 34% 22% Lenovo 6% 3% 5% 12% 9% 12% OnePlus 0% 0% 1% 2% 3% 2% Altri 24% 16% 12% 7% 7% 8%

Insomma, la capacità di Apple di adattarsi alle nuove sfide poste dalla crisi sanitaria e la resilienza della sua catena della logistica le hanno permesso di contenere gli scossoni, e addirittura prosperare in un periodo tanto complicato. Il successo a casa propria, infatti, è stato bissato anche dall’altra parte del Pacifico: in Cina, Apple è riuscita a conquistare il 23% di market share nel Q4 2021, il record più alto mai visto dal Q4 2015.