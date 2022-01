iPhone in Cina, lo smartphone più venduto del 2021 è Apple

Per la prima volta negli ultimi 6 anni, iPhone torna ad essere lo smartphone più venduto in Cina di tutto il 2021. Lo rivela un recente report Counterpoint Research.Il mercato degli smartphone nel Paese di Mezzo è tutt’altro che florido, ed è tracollato del 9% su base annuale per il terzo trimestre consecutivo anche nel

Il mercato degli smartphone nel Paese di Mezzo è tutt’altro che florido, ed è tracollato del 9% su base annuale per il terzo trimestre consecutivo anche nel periodo che va da ottobre a dicembre 2021. In un contesto tanto complicato, tuttavia, Apple è riuscita a scalzare Vivo e a diventare il brand principale di smartphone nel Paese. In totale, si stima che Cupertino abbia catturato il 23% di share nell’ultimo trimestre dell’anno scorso, un risultato storico.

La top 5 dei produttori più popolari nel paese è dunque la seguente:

Apple Vivo Oppo Honor Xiaomi

“Le prestazioni stellari di Apple” spiega Mengmeng Zhang di Counterpoint Research, “è stata trainata da un mix di strategie di prezzo e di aumento della base utenza premium alle spese di Huawei. Apple è salita in pole position in Cina subito dopo il rilascio di iPhone 13 (settimana 39) a settembre. Dopodiché, è rimasta saldamente in prima posizione per la maggior parte del quarto trimestre. Il nuovo iPhone 13 ha avuto successo sia per il prezzo d’ingresso relativamente basso in Cina, sia per la nuova fotocamera e le feature 5G. Inoltre, Huawei, il principale competitor di Apple nel mercato premium, ha dovuto fronteggiare vendite un calo delle vendite a causa delle sanzioni in essere con gli USA.”

Non accadeva dal Q4 2015 che Apple riuscisse in questa impresa; al tempo, fu grazie al ciclo di aggiornamenti innescato da iPhone 6. Ora invece è accaduto di nuovo, ma grazie ad iPhone 13.