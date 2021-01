iPhone pieghevole: due prototipi superano i test Durabilità

Giacomo Martiradonna,

Secondo le voci di corridoio riportate dal taiwanese Economic Daily News (che però non è sempre attendibilissimo), sembra che Apple abbia sviluppato due prototipi di iPhone pieghevole ed entrambi avrebbero superato i Test Interni di Durabilità.

Il piccolo miracolo di ingegneria è avvenuto a Shenzhen, negli impianti del partner cinese Foxconn. Esistono attualmente due varianti segrete, una con doppio display e l’altra con design clamshell. Ecco le caratteristiche di entrambe:

Variante a Doppio Display: È quello vaticinato da Prosser a giugno dell’anno scorso, caratterizzato da due pannelli display separati, uniti da un cardine. Ha “contorni rotondi, in acciaio inossidabile come il design dell’attuale iPhone 11.

Niente Notch – c’è una piccola fronte sul display esterno che ospita il Face ID.”

È quello vaticinato da Prosser a giugno dell’anno scorso, caratterizzato da due pannelli display separati, uniti da un cardine. Ha “contorni rotondi, in acciaio inossidabile come il design dell’attuale iPhone 11. Niente Notch – c’è una piccola fronte sul display esterno che ospita il Face ID.” Singolo Display Pieghevole: Simile al Samsung Galaxy Z Flip o al Lenovo Moto RAZR. Fa uso di un display OLED Samsung che attualmente è in fase di studio avanzato, tant’è che secondo alcune indiscrezioni Apple avrebbe ordinato un “grosso numero” di pannelli pieghevoli dall’avversaria per portare avanti Ricerca & Sviluppo.

Ad ogni modo, non si tratta di iPhone funzionanti al 100%; contengono solo lo schermo e la circuiteria per l’accensione e le verifica di base, ma poco altro. L’idea è infatti di testare la durabilità della scocca e del display, che sono le parti più delicate, prima di arrivare a ingegnerizzare pure il resto. Tra le varie batterie di test, si parla di un ciclo di oltre 100.000 aperture/chiusure per ogni dispositivo.

iPhone Pieghevole: Quando Arriva?

È da anni che si parla di iPhone pieghevole, ma è solo negli ultimi mesi che i rumors hanno cominciato ad assumere una connotazione meno mitologica e più pratica. Ora infatti si parla sovente di design, cardini, test fisici e prototipi. E siccome tutti i rumors fino ad oggi sembrano collimare piuttosto bene, l’impressione è che siano dunque per lo più veritieri.

Certo, da qui a ipotizzare il lancio di un eventuale iPhone Flip a settembre 2021, ce ne passa. Anche volendo ammettere che Apple intenda davvero lanciare un dispositivo simile -e per ora nulla lo lascia credere- se ne riparlerebbe quanto meno nel 2022-2023. È dal 2016 che Cupertino registra brevetti a riguardo, e nel corso degli anni sono emersi particolari molto interessanti. Ecco qualche notizia per approfondire:

