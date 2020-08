iPhone 12 Flip, il concept pieghevole che fa sognare

Giacomo Martiradonna,

Probabilmente non vedremo mai l’alba del giorno in cui Apple farà la guerra a Samsung sul fronte del Fold. E d’altro canto, non è neppure la prima volta che parliamo di un concept di iPhone pieghevole anzi, negli archivi dell’Ufficio Brevetti USA esiste perfino un brevetto di Cupertino a riguardo. Ma il concept che vi mostriamo oggi è diverso dagli altri.

“Un iPhone 12 Flip tutto nuovo è tra noi” si legge nella descrizione; con Camera Quad, innovativo Flip Display, Magnifici Colori e FlipOS 14.” Perché effettivamente, se Apple creasse davvero un prodotto del genere, non si limiterebbe ad appiccicarci sopra iOS come lo conosciamo: inventerebbe un sistema operativo studiato dalle fondamenta per adattarsi al meglio ad un ipotetico iPhone Flip.

Ça va sans dire, con le tecnologie attuali è impensabile sfornare un telefono del genere, soprattutto nei volumi e con le caratteristiche richieste da Apple. Come noterete dalle immagini qui su, infatti, iPhone Flip non ha Notch (fotocamera frontale sotto al display? Non è chiaro)m e sfoggia un display infinity super sottile in grado di piegarsi a metà. E come se non bastasse, ha pure pure una fotocamera LiDAR sul retro.

Insomma, più che un volo pindarico high-tech, qui siamo di fronte a pura fantascienza. Impensabile in altre parole anche solo concepire un dispositivo simile per molti anni a venire; e questo non implica che Apple non lancerà mai un gingillo pieghevole; semplicemente, non accetterà mai di scendere ai compromessi dei telefoni pieghevoli attuali. E questo fa una bella differenza.

