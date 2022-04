Stando alle ultimi voci di corridoio, iPhone 14 Pro e Pro Max potranno contare su una porta Lightning molto più veloce di quella attuale.

C’è chi lo richiede a gran voce e chi ci spera silenziosamente. Stiamo parlando della sostituzione della porta Lightning su iPhone in favore di una USB-C, lo standard attualmente più diffuso e adottato anche da Apple su alcuni suoi dispositivi, iPad compreso. E dunque, il cambio di connettore ci sarà già nel 2022, con iPhone 14? La risposta è… no!

Bisogna mettersi l’animo in pace, su iPhone bisognerà fare i conti con la porta Lightning almeno per un altro anno. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, la situazione potrebbe non essere poi così drammatica.

iPhone 14 con una super porta Lightning

Attualmente, il connettore proprietario di Apple consente un trasferimento di dati con una velocità pari a quella dell’USB 2.0, uno standard che non supera i 480 Mbps e che oggi risulta abbastanza datato. La verità è che il Lightning non ha alcun limite tecnico, per cui potrebbe benissimo pareggiare le prestazioni dell’USB 3.0, arrivando addirittura a 5 Gbps. Apple starebbe lavorando proprio su questo aspetto in vista di settembre, in modo da rendere ancora più corposa la lista delle novità di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (sì, purtroppo i due modelli “base” probabilmente non riceveranno questo upgrade).

© MacRumors

E dunque, gli indizi descrivono un quadro piuttosto chiaro: Apple è disposta a migliorare (e di tanto, anche) il suo connettore proprietario piuttosto che rinunciarvi. L’azienda di Cupertino continuerà a monetizzare il Lightning fino a quando le normative lo permetteranno, e magari in futuro manderà il suo standard in pensione non per far spazio all’USB-C, ma perché sarà il turno di un iPhone portless.

