iPhone 13 Pro Max da 1TB: sconto di oltre 83€

iPhone 13 Pro Max da 1TB in sconto su Amazon. Oltre 77€ di sconto, per il colore Grafite, anche a rate, senza garanzie o interessi.

Anche se il Black Friday 2021 è terminato, di tanto in tanto fiocca ancora qualche sconto random. Per esempio, l’iPhone 13 Pro Max da 1TB color Grafite è disponibile con uno sconto di oltre 77€ su Amazon (che può diventare di 83€ con un piccolo trucco che vi spieghiamo qui di seguito). Anche a rate, senza busta paga e a interessi zero reali.

iPhone 13 Pro Max in Offerta

Le caratteristiche del dispositivo sono le solite:

Display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion per un’esperienza ancora più fluida e reattiva

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo) con scanner LiDAR, zoom ottico 6x (estensione totale), fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, modalità Notte, Apple ProRAW, registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 28 ore di riproduzione video: più autonomia di ogni altro iPhone

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

Lo sconto non è epico, ma è molto raro che questa classe di dispositivi venga messa in promozione. La ragione sta nel fatto che questo iPhone 13 Pro Max non è attualmente disponibile, ma non fatevi scoraggiare: in realtà, questi prodotti hanno un elevatissimo grado di mobilità, e di solito sono disponibili entro pochissime ore o giorni anche quando Amazon resta vaga sulle forniture. Ciò dipende dal fatto che il colosso dell’e-commerce preferisce anticipare una consegna, piuttosto che ritardarla; e tra l’altro, in base alle nostre osservazioni, quando un prodotto non risulta immediatamente disponibile, ha uno sconto pure più generoso. Insomma, se non avete fretta, e potete rischiare di aspettare fino a qualche giorno di attesa, è lì che si fa l’affare. E comunque, potete sempre annullare l’ordine se vi stancate di aspettare e comprare altrove.

Per scontistiche più generose, meglio puntare su iPhone 12 che si trova a prezzi davvero molto golosi anche a rate e senza busta paga. Qui di seguito gli altri sconti imperdibili su iPhone 13.

Anche a Rate

Amazon attualmente offre due sistemi di rateizzazione: quello Amazon, che ripartisce i costi su più mesi senza busta paga né interessi o altri oneri diretti e indiretti; in alternativa, c’è il Cofidis CreditLine che, al netto di eventuali promozioni, in genere include interessi o altri oneri finanziari. Quest’ultima è una linea di credito che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente.

Tuttavia, a differenza del rateo Amazon, con Cofidis state stipulando una finanziaria vera e propria che potrebbe prevedere, oltre ai tempi tecnici di validazione e l’invio della documentazione richiesta, anche interessi o altri oneri. Spesso però, ci sono promo che permettono di ottenere comunque un vantaggiosissimo tasso zero. Per maggiori informazioni, potete consultare la pagina Cofidis sul sito Amazon.

6 Euro di Sconto Extra

Come spiegano i nostri cugini di Webnews, fino al 31 dicembre 2021, i clienti che ricaricano di almeno 60€ e oltre il proprio account Amazon.it riceveranno un buono sconto del valore di 6 euro che sarà detratto automaticamente dal saldo del prossimo ordine utile e sarà visibile nel riepilogo ordine.

Per approfittare di questa offerta e ricevere subito un buono regalo da 6 euro da utilizzare per l’acquisto dell’iPhone 13 Pro Ma, basta collegarsi A QUESTO INDIRIZZO e cliccare sul pulsante Clicca qui per applicare la promozione prima di procedere con la ricarica.