iPhone 12 al minimo storico su Amazon: ben 210€ di sconto

iPhone 12 cala ancora di prezzo. È disponibile su Amazon a prezzo scontato e col convenientissimo rateo tasso 0.

Gli iPhone 12 in colore nero sono disponibili su Amazon a prezzi scontati e col comodo rateo a tasso 0 reale e senza finanziarie. Meglio approfittarne subito, prima che le scorte iniziali finiscano come al solito.

Leggi anche: Accessori MagSafe per iPhone: i migliori 2021

iPhone 12: Sconti + Rateo

Chip A14 Bionic, modem 5G e Audio spaziale con Dolby Atmos. iPhone 12 rappresenta un’ottima scelta per chi desidera cambiare smartphone senza spendere le cifre importanti di un iPhone 13 che, alla fin fine, è solo marginalmente migliore della generazione precedente.

In queste ore iPhone 12 1288GB in colore nero è disponibile a soli 779€, cioè 210€ in meno rispetto al prezzi di listino originale di un anno fa. A questo prezzo già di per sé molto allettante, si aggiunge anche il convenientissimo rateo Amazon a tasso 0.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IPHONE 12 (128GB) A 779€ O 155€ AL MESE SU AMAZON

La procedura di rateizzazione Amazon è molto snella, e permette di ripartire l’addebito su 5 mesi anziché in un’unica soluzione, senza interessi né oneri finanziari. E poiché è un’opzione offerta direttamente dalla società, non c’è attesa né burocrazia. Basta letteralmente spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto, e il gioco è fatto.

I requisiti per aderire sono i seguenti:

Residenza italiana .

. Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

attivo da almeno un anno. Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay. L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo in una determinata categoria, e comunque non sono consentiti più di tre pagamenti rateali contemporaneamente attivi; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere. E per i pagamenti vanno benissimo anche le carte ricaricabili e la PostePay, purché -sembra di capire- al momento della sottoscrizione del rateo sia presente una carta di credito convenzionale.

👉🏼Attenzione: Sembra che Amazon riservi il suo speciale rateo a determinate fasce di utenza. Se l’opzione non compare sul vostro account, probabilmente non possedete i requisiti richiesti. In questo caso, potrete comunque sottoscrivere Cofidis, che però è una vera e propria finanziaria. Per maggiori informazioni sull’argomento, vi rimandiamo al nostro post di approfondimento: iPhone 12 a Rate senza busta paga né finanziamento.

Forse potrebbe interessarti: