Diffusi i dati sulle vendite di iPad negli Stati Uniti nel Q4 2021: Apple domina il mercato, seguita da Amazon e Samsung.

Gli ultimi dati condivisi dalla società di ricerca Canalys rivelano che, per quanto riguarda il mercato statunitense, le spedizioni della categoria PC (tablet compresi) sono aumentate dell’1% nel 2021, nonostante un calo del 28% nel Q4 dello stesso anno. In totale, nell’ultimo trimestre sono stati spediti 33,8 milioni di unità tra desktop, notebook, workstation e tablet. Detto ciò, puntiamo la lente d’ingrandimento su Apple, e più in particolare su iPad.

L’azienda di Cupertino ha mantenuto il suo dominio non solo nel trimestre in esame, ma in tutto il 2021. L’anno è stato infatti chiuso con 19,1 milioni di iPad spediti (nonostante questo rappresenti un calo del 17.3% rispetto al 2020).

Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Amazon (10,9 milioni di unità) e Samsung (7,9 milioni di unità). Entrambe le aziende, principali fornitrici di tablet Android, hanno registrato una domanda relativamente debole durante le festività natalizie del 2021 rispetto all’anno precedente. Chiudono la Top 5 Microsoft e Lenovo, quarto e quinto posto rispettivamente.

Di seguito il commento di Brian Lynch, analista di Canalys:

La crescita complessiva del settore dei PC negli Stati Uniti nel 2021 mette in evidenza il potenziale a lungo termine della domanda inizialmente creata dalla pandemia. Sebbene il Q4 del 2021 abbia registrato prestazioni meno impressionanti rispetto a tutto l’anno in generale, il mercato è ben posizionato per continuare a fornire opportunità significative per il prossimo anno, in particolare dal punto di vista dei ricavi. […] Nel corso della prima metà del 2022 molte aziende si impegneranno per fornire ai loro dipendenti PC adatti alle loro esigenze quotidiane.

Quest’anno Apple dovrebbe presentare un nuovo iPad Pro, qui le vociferate caratteristiche.