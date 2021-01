iOS 12.5.1, Notifica Esposizione Covid sui vecchi iPhone

Giacomo Martiradonna,

A sorpresa, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento di una vecchia versione di iOS. Con iOS 12.5.1 arriva finalmente la Notifica Esposizione Coronavirus anche per gli iPhone meno recenti.

Notifiche Esposizione su iPhone 5S

Notifiche di Esposizione è la tecnologia messa a punto congiuntamente da Apple e Google che permette di sapere, in modo anonimo e sicuro, se e quando siamo entrati a stretto contatto con persone contagiate da Covid-19. Il software non fornisce di per sé una diagnosi, ma permette di mettere all’erta le persone prima che la malattia possa eventualmente svilupparsi e propagarsi.

In italia, la funzionalità è supportata attraverso Immuni, l’app di gestione del tracciamento contatti scelta dal governo italiano.

Fino ad oggi, la feature di tracciamento era disponibile solo su iOS 13 e iOS 14, ma ora sarà appannaggio anche degli utenti con iPhone 5s, per esempio, o iPhone 6 e iPhone SE grazie ad iOS 12.5.1.

Per procedere all’aggiornamento, è sufficiente aprire Impostazioni → Generali → Aggiornamento software; una volta completata l’operazione, si può abilitare/disabilitare il supporto al tracciamento Covid in Impostazioni → Privacy → Tracciamento → Richiesta tracciamento attività.

Le polemiche su Immuni

Al momento del suo rilascio, Immuni è stata accolta da un coro di critiche largamente ingiustificate sul fronte della sicurezza e tutela della privacy, e alcune regione l’hanno più o meno apertamente boicottata, salvo poi fare frettolosamente marcia indietro.

Contrariamente a quanto temuto, tuttavia, l’app si limita a raccogliere i dati necessari e nient’altro; inoltre, i dati vengono conservati (e dopo un determinato lasso di tempo, eliminati) su server “in modo solido”. Per gli esperti, in altre parole, è molto difficile che possano essere rubati e diffusi, anche perché -per la loro natura anonimizzata- avrebbero poco valore per eventuali hacker.

