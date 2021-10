HomePod mini sbarca in Italia, in 3 nuovi colori

19 Ottobre 2021

Le notizie sono due. Primo, HomePod mini finalmente debutterà sul mercato italiano come aveva anticipato Cupertino nei mesi scorsi. L’altra è che, con un ritardo abissale sui concorrenti, lo smart speaker di Apple arriva in colori multipli. Feature di HomePod Piccolo ma Potente Prezzi e Disponibilità Feature di HomePodOltre che in Grigio Siderale e Bianco,

Piccolo ma Potente

Prezzi e Disponibilità Feature di HomePod Oltre che in Grigio Siderale e Bianco, HomePod mini sarà disponibile anche in nuove colorazioni, vale a dire Giallo, Arancio e Blu. Le feature sono quelle che gli utenti conoscono già: Suono Avvolgente: A 360° che riempie la stanza. Basta posizionare gli HomePod mini in giro per la casa per godersi ovunque un suono avvolgente e sfruttare le funzioni di Interfono.

Grazie ai radiatori passivi force-cancelling, i bassi su HomePod mini hanno un’ampiezza elevata per un design così compatto. Cancellazione del rumore: Quattro microfoni integrati lavorano in tandem per cancellare i rumori ambientali e rilevare il comando “Ehi Siri” anche quando c’è confusione. Gli HomePod mini possono essere concatenati tra loro per creare un sistema di filodiffusione domestica; facendo l’abbinamento tra due HomePod mini nella stessa stanza, invece, si ottiene un canale destro e sinistro per un audio più avvolgente. E quando ascoltate musica o un podcast da HomePod mini e dovete uscire, è sufficiente avvicinare iPhone allo speaker per “trasferire” la canzone e continuare l’ascolto da smartphone, senza sbloccare il telefono. Prezzi e Disponibilità Il prezzo di HomePod mini per il mercato italiano è di 99€, più 15€ per AppleCare+ opzionale. La disponibilità è data “da fine novembre.”