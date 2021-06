HomePod mini, lancio in Italia entro pochi mesi

HomePod mini sbarca in Austria e Irlanda; presto però arriverà anche altri paesi inclusa l’Italia. Ecco la roadmap di lancio.

Dopo il flop di HomePod, iniziavamo seriamente a credere che lo smart speaker di Apple non sarebbe mai arrivato nel nostro paese, e invece le cose cambieranno presto. HomePod mini sta per sbarcare in Italia.

Lo scorso mese, al WWDC 2021, Apple aveva promesso l’arrivo di HomePod mini in diversi nuovi paesi entro giugno, e a quanto pare è stata di parola. L’altoparlante intelligente con la mela sbarca infatti ufficialmente in Austria e Irlanda, e entro un paio di settimane arriverà pure in Nuova Zelanda.

Per quanto concerne il nostro paese, sfortunatamente, non abbiamo date tanto precise; ma una cosa possiamo affermarla con certezza: Apple ha promesso il lancio italiano entro la fine del 2021. Mistero sulle ragioni che hanno creato un simile ritardo: forse Siri non era pronta (e quando mai lo è stata, aggiungeremmo noi), o forse c’erano questioni più legali che tecniche, va’ a sapere. C’è da domandarsi però se, con la penetrazione degli smart speaker Amazon nel nostro mercato, HomePod mini abbia sul serio qualche chance di farcela. Insomma, rischia di essere troppo poco e troppo tardi.

Da HomePod a mini

Il primo ‌HomePod mini‌ first è stato lanciato a ottobre 2020 negli USA e in Australia, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, India, Giappone, Spagna e UK, in risposta alle scarse vendite del costoso HomePod. Sia la versione mini che quella normale supporteranno l’audio lossless di Apple Music grazie a un aggiornamento software in arrivo più in là nel corso dell’anno. Tuttavia, solo ‌HomePod mini‌ potrà essere impostato come speaker di default per Apple TV 4K nei prossimi mesi.

Ciò significa che se un italiano desidera riprodurre musica, informarsi, comunicare senza mani e gestire la domotica è costretto a scegliere la concorrenza. E ad oggi, lo diciamo senza mezzi termini, il miglior rapporto prezzo/funzionalità/qualità si ottiene con gli economici e versatili speaker Amazon Echo.