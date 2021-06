Apple TV 4K 1ª Gen VS. 2ª Gen: vale la pena di comprare la nuova?

Chi possiede Apple TV 4K 1ª gen si domanda: conviene spendere 100 e passa Euro per comprare la seconda generazione? Qui c’è la risposta.

Lo scorso aprile, all’ultimo Evento Speciale, Apple ha presentato tra le altre cose Apple TV 4K di 2ª gen con processore più potente e un nuovo Siri Remote. Chi la precedente generazione si domanda: vale la pena di mettere mano al portafogli e acquistare il nuovo set-top box? Ecco come fare questa valutazione in modo informato.

Apple TV 4K: Confronto 1 VS. 2

A vederle da fuori, la nuova Apple TV4K di seconda generazione sembra identica al predecessore; l’unico indizio che le distingue è il Siri Remote in alluminio con ghiera cliccabile che rende l’esperienza d’uso più intuitiva (o almeno dovrebbe, ma non mancano le zone d’ombra). Il nuovo telecomando dispone -per la prima volta- di un pulsante dedicato all’accensione del set-top box, oltreché di un pulsante di muto; il pulsante di Siri è stato spostato al lato. Il design è complessivamente più voluminoso e robusto, il che dovrebbe rendere anche il dispositivo più difficile da smarrire nei meandri del divano.

Chi l’ha provato non ha dubbi: solo il telecomando vale di per sé l’aggiornamento. Ma in effetti, nulla vieta di acquistare un Siri Remote di ultima generazione a parte, e di abbinarlo alla vecchia Apple TV. Attualmente costa 65€ con consegna immediata; non è poco, ma è comunque meno dell’acquisto di tutto il pacchetto Apple TV + Siri Remote. Insomma può avere un senso, e in più vi resterebbe il vecchio telecomando infarcito di sensori che può essere usato come controller di gioco (cosa che il nuovo non può fare).

L'Ultima Generazione Apple TV Remote (Modello 2021) Grazie al nuovo clickpad Touch puoi cliccare sui titoli, sfogliare le playlist, e far scorrere il dito sull’anello esterno per trovare una scena. Compra su Amazon

Oltre al design, le due Apple TV 4K hanno in comune risoluzioni video, protocolli audio, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5, AirPlay 2 e i tagli di memoria. Tuttavia la seconda generazione di Apple TV 4K supporta anche HDR fino a 60-fps (attualmente solo iPhone 12 Pro registra video a 60-fps in Dolby Vision).

Inoltre, la seconda generazione supporta WiFi 6 (che però potete sfruttare solo se avete un router compatibile col nuovo protocollo) e Thread (utile per la domotica, ma solo se si possiede dispositivi compatibili). La differenza più marcata tra i due modelli, tuttavia, è probabilmente costituita dal processore. Il chip A12 Bionic di Apple TV 4K di seconda generazione è lo stesso di iPhone XS, un telefono del 2018; l’A10X Fusion di Apple TV 4K di 1ª gen. invece fu introdotto con gli iPad Pro del 2017, e risulta lievemente meno performante.

Conclusioni: Conviene Cambiare?

Se avete un’Apple TV HD, assolutamente sì: l’acquisto dell’ultima versione porterà in dote alta risoluzione, potenza da vendere, un telecomando più funzionale. Stessa cosa per chi non ha ancora un set-top box e vorrebbe passare ad Apple TV.

Chi possiede un’Apple TV 4K di 1ª Gen. deve ragionare così:

Gioco molto con Apple TV? Allora può avere senso acquistare la nuova Apple TV, che è lievemente più performante. In più si può mantenere in circolazione il vecchio telecomando per le partite su Apple Arcade.

Allora può avere senso acquistare la nuova Apple TV, che è lievemente più performante. In più si può mantenere in circolazione il vecchio telecomando per le partite su Apple Arcade. Voglio solo il nuovo Siri Remote? Si può acquistare solo quello, e lasciar perdere il set-top box.

Si può acquistare solo quello, e lasciar perdere il set-top box. Il budget lo consente? Allora perché non togliersi lo sfizio, e via.

Allora perché non togliersi lo sfizio, e via. Noterò il cambio? A meno che non si possieda router, impianto audio/video e accessori di domotica di ultimissima generazione, probabilmente no.