DuckDuckGo Browser per Mac: addio agli odiosi pop-up dei Cookie

Ecco come bloccare per sempre gli odiosi pop up dei Cookie. Basta scaricare DuckDuckGo, il motore di ricerca alternativo, ora anche per Mac.

DuckDuckGo, uno dei motori di ricerca più rispettosi della privacy degli utenti, ha lanciato il suo primo browser per Mac. È in beta ma funziona già piuttosto bene, e consente di navigare veloci e in tutta privacy sul web. E soprattutto di bloccare i pop-up dei Cookie.

Non chiamatelo browser. A detta dei suoi creatori, è una “soluzione all-in-one di privacy per la navigazione quotidiana senza impostazioni complicate, ma con una semplice esperienza senza soluzione di continuità” che rivaleggia con Safari e Chrome.

Partendo dal successo di DuckDuckGo browser su iPhone, DuckDuckGo per Mac include diverse feature automatiche di protezione della privacy. Per esempio, il “potente blocco tracker,” la protezione mail, la protezione contro gli odiosissimi pop-up dei cookie, il Fire Button per ripulire in un colpo tutta la cache e molto altro. Il tutto completamente gratis e attivo di default.

“DuckDuckGo per Mac non è semplicemente un rimpiazzo per la Modalità Incognito (che non è davvero privata!)” si legge sul sito ufficiale. “Piuttosto, DuckDuckGo per Mac è progettato per essere usato come un browser quotidiano che protegge davvero la tua privacy.”

In più, sembra che sia anche molto performante, il che non guasta. Stando allo sviluppatore, DuckDuckGo browser usa il 60% i meno di dati di Chrome ed è più veloce di Chrome in diversi test grafici. L’app però è ancora in Beta, e per poterla scaricare occorre prima iscriversi alla lista d’attesa in questo modo: