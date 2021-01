macOS, Cambiare Motore di ricerca su Safari

Giacomo Martiradonna,

Non tutti i motori di ricerca sono uguali. Ecco quindi come cambiare il motore di ricerca predefinito di Safari su Mac, iPhone e iPad, e perché scegliere brand diversi da Google.

In generale, è facile concordare sul fatto che Google sia il migliore motore di ricerca per trovare le informazioni che cerchiamo; ma in determinati contesti e per alcuni tipi di utenti, ci sono altri motori di ricerca che offrono opzioni più interessanti, e in qualche caso si comportano perfino meglio.

Su Safari, ad esempio, potete scegliere scaricare Google per abbracciare Yahoo, Bing, DuckDuckGo oppure Ecosia. Ognuno di questi ha interessanti vantaggi rispetto al colosso di Mountain View:

Yahoo: Esiste da tanti anni e, sebbene non sia mai riuscito a battere Google, resta comunque molto popolare, tant’è che è il motore di ricerca predefinito su Firefox. Più che un motore di ricerca, però, Yahoo è un portale completo con mail, notizie, shopping online, giochi. È un po’ l’ingresso a Internet vecchia maniera, con tutto il necessario per iniziare la navigazione. Bing: È il motore di ricerca di Microsoft, ed è il secondo più usato dopo Google; è perfetto per chi usa Cortana e Windows. Si tratta di un sito con un’esperienza molto visiva, con begli sfondi che cambiano ogni giorno. È molto valido per le ricerche video, inoltre include diverse funzionalità utili come conversione di valuta, traduzione e monitoraggio pacchi e voli. DuckDuckGo: Il cavallo di battaglia di chi si preoccupa della privacy. Rispetto a Google e Bing, infatti, non applica pervasive tecniche di monitoraggio degli utenti, in più possiede un’interfaccia ripulita, con pochissimi annunci e scorrimento i finito dei risultati. Ecosia: Ogni volta che effettuate una ricerca online, consumate risorse, e dunque immettete CO2 nell’atmosfera. Ecosia invece inverte questa tendenza; più lo si usa, e più si contribuisce al programma di riforestazione sostenibile Ecosia. Bastano 45 ricerche per finanziare la piantagione di un albero.

Cambiare Motore di Ricerca

Su iPhone e iPad

Per modificare il motore di ricerca predefinito sui vostri dispositivi mobili iOS, fate così:

Aprite Impostazioni Toccate Safari Toccate Motore di Ricerca Selezionate una delle quattro alternative a Google, a scelta tra Yahoo, Bing, DuckDuckGo e Ecosia

su Mac

Per modificare il motore di ricerca predefinito sul vostro Mac, fate così:

Aprite Safari Nella Barra dei Menu fate clic su Safari → Preferenze… Nel tab Cerca fate clic sul campo Motore di ricerca Nel menu a tendina, selezionate una delle quattro alternative a Google, a scelta tra Yahoo, Bing, DuckDuckGo e Ecosia

Purtroppo, non c’è modo di aggiungere un motore di ricerca alternativo a quelli approvati da Apple; se il motore di ricerca che desiderate non è presente tra quelli proposti, allora dovrete per forza di cose cambiare browser. Noi consigliamo Microsoft Edge per questi motivi.

