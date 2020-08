Navigazione Privata, suggerimenti per aumentare la privacy

Giacomo Martiradonna,

La Navigazione Privata di Safari è utile per scorrazzare sul Web senza lasciar traccia, ma attenzione alle false aspettative. Il sistema non è una cortina fumogena che nasconde il vostro operato: ci sono diverse limitazioni che è importante conoscere. Ecco come irrobustire la vostra privacy online.

Quando, su iPhone, iPad o Mac, attivate la Navigazione Privata, accadono determinate cose:

I siti che visitate non vengono appuntati nella Cronologia né in iCloud

Nessun Cookie viene salvato in locale

La Ricerca Smart non ricorderà le ricerche fatte

Le pagine Web aperte non verranno passate ad altri dispositivi tramite Continuity e Handoff

In altre parole, non esisterà un registro evidente delle principali attività svolte online sul dispositivo specifico che state utilizzando, e se qualcuno fa un controllo al volo, non troverà nulla. Ma 1. qualche traccia delle attività resta sempre (dipende da quanto sono intenzionati a trovarle) e 2. la Navigazione Privata non impedisce a Google, al fornitore di servizi Internet o al datore di lavoro (se siete in ufficio) di sapere cosa fate.

Anzi se, pur navigando in incognito, effettuate il login su Google, le vostre ricerche verranno salvate nella cronologia online; analogo risultato se vi loggate su Facebook o altri servizi e social network molto pervasivi.

Potenziare Navigazione Privata

In realtà, e contrariamente al comune sentire, la protezione offerta da questa feature è molto blanda e superficiale; ma c’è una serie di piccoli escamotages che potete mettere in atto per irrobustire il livello di protezione. Cosette tipo:

Motore di Ricerca: Lasciate perdere Google. Onde evitare scivoloni involontari, utilizzate motori di ricerca più rispettosi della privacy, come DuckDuckGo

Lasciate perdere Google. Onde evitare scivoloni involontari, utilizzate motori di ricerca più rispettosi della privacy, come DuckDuckGo DNS: Modificate i DNS in Impostazioni → Rete → WiFi → Avanzate → DNS, impostando quelli del proprio o altro IP, o magari Open DNS (208.67.222.222 e 208.67.220.220)

Modificate i DNS in Impostazioni → Rete → WiFi → Avanzate → DNS, impostando quelli del proprio o altro IP, o magari Open DNS (208.67.222.222 e 208.67.220.220) Blocco Monitoraggio Siti Web: Attivate la funzione Impedisci monitoraggio tra siti web nelle preferenze di Safari (su Mac) alla voce Privacy, o (su iPhone) in Impostazioni → Safari → Blocca cross-site tracking.

Attivate la funzione Impedisci monitoraggio tra siti web nelle preferenze di Safari (su Mac) alla voce Privacy, o (su iPhone) in Impostazioni → Safari → Blocca cross-site tracking. Affidabilità: Chrome è stato pizzicato a tracciare gli utenti a loro insaputa nonostante navigassero in Modalità Incognito; evitate browser diversi da Safari, quando vi sta davvero a cuore la privacy.

Chrome è stato pizzicato a tracciare gli utenti a loro insaputa nonostante navigassero in Modalità Incognito; evitate browser diversi da Safari, quando vi sta davvero a cuore la privacy. Disattenzione: Sembra una banalità, ma non dimenticate mai di lasciare incustodito il Mac durante una sessione di navigazione privata.

E in generale, usate sempre il buon senso. Cercare un nuovo lavoro sul PC aziendale, ad esempio, non è una buona idea, come non lo è cercare single nella propria zona sull’iPad di famiglia o installare app di Poker sul telefonino cui tutti hanno accesso.