All’evento Apple dell’8 marzo ci sarà spazio anche per iPhone 14? No, certo che no. Ecco quali per quali device bisognerà attendere ancora.

Nonostante dubbi ed incertezze per via del conflitto in Ucraina, che ha spinto l’azienda di Cupertino a prendere posizioni ben decise, Apple ha confermato quanto suggerito nelle precedenti settimane da noti esperti del settore, come Mark Gurman. L’8 marzo si terrà un evento, il primo del 2022 per Apple, e grazie anche ad alcune soffiate del web possiamo già lanciare ipotesi sui prodotti pronti al debutto.

Si parla di iPad Air, di almeno un nuovo Mac, di iPhone SE 5G – ovvero la terza generazione dello smartphone entry-level -, ma ci potrebbero essere anche sorprese. Il 2022 è stato descritto come un anno ricco di novità, ma non tutte – per forza di cose – troveranno spazio sul palco dell’evento in dirittura d’arrivo.

Di seguito dunque un elenco dei prodotti che (quasi sicuramente) NON saranno presentati l’8 marzo 2022.

Evento Apple 8 marzo: cosa NON vedremo

iMac Apple Silicon più grande

Settimana prossima il colosso californiano presenterà almeno un nuovo Mac, o almeno così suggeriscono gli insider. Non ci sarà però un iMac con chip Apple Silicon con display superiore ai 24 pollici.

Un nuovo modello da 27 pollici, si dice, dovrebbe fare capolino in estate. Nella sua scheda tecnica dovrebbero figurare il chip M1 Pro/M1 Max, display mini-LED e con tecnologia ProMotion. Il look dovrebbe essere molto simile all’attuale modello da 24″.

AirPods Pro 2

Sono tutti abbastanza sicuri del fatto che la seconda generazione degli AirPods Pro debutterà nel corso del 2022. Escludendo la custodia con tecnologia MagSafe presentata ad ottobre, non si segnalano aggiornamenti significativi dal 2019.

Il design dei nuovi auricolari wireless, secondo i rumor, sarà più compatto, così come quello della custodia di ricarica. Tra le altre novità, il supporto per il formato Loseless e funzionalità legate al monitoraggio della salute.

Visore AR/VR

È probabilmente il dispositivo Apple più atteso, essendo il primo della sua categoria nel listino dell’azienda di Cupertino. Apple ci sta lavorando ormai da un bel po’ e le indiscrezioni continuano a circolare con insistenza ormai da tanti mesi.

Secondo alcuni, l’unveil potrebbe esserci alla WWDC 2022 di giugno, secondo altri invece bisognerà aspettare il 2023.

iPhone 14 e nuovi Apple Watch

L’assenza più scontata è quella dei quattro smartphone della serie iPhone 14. Come da tradizione, Apple presenterà i nuovi iPhone tra settembre e ottobre, magari in buona compagnia dei tre vociferati Apple Watch del 2022.