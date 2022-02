Tre nuovi smartwatch nel 2022, tra cui ovviamente Apple Watch Series 8: la firma di Bloomberg fa il punto della situazione.

Il 2022 non sarà solo l’anno di iPhone 14, ma anche di tre nuovi Apple Watch. A parlare degli indossabili di nuova generazione è, come al solito, Mark Gurman. La firma di Bloomberg ha elencato le novità (tutte da confermare, ovviamente) di Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 e un modello inedito, più resistente e che non temerà gli sport estremi.

L’ultima uscita della newsletter “Power On” è ricca di dettagli sugli smartwatch di Cupertino. Secondo l’esperto insider, il 2022 sarà probabilmente il “più grande anno” di Apple Watch. Ecco cosa dobbiamo aspettarci:

Credo che questo sarà il più grande anno di Apple Watch. Questo autunno saranno presentati tre nuovi modelli: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE [di seconda generazione] e un modello pensato per gli sport estremi. Non mi aspetto un nuovo sensore per la salute quest’anno, oltre alla possibile integrazione di quello per il rilevamento della temperatura corporea di cui tanto si parla. Ma non mancheranno aggiornamenti per il monitoraggio dell’attività fisica e chip più veloci su tutta la linea.

Viste le tre new entry, secondo Gurman questo è l’anno in cui diremo addio ad Apple Watch Series 3. Lo smartwatch è in vendita dal 2017 e oggi si posiziona nel listino come alternativa economica ai modelli più recenti.

Poco è noto del design di Apple Watch Series 8, ma secondo le indiscrezioni potrebbe essere molto simile a quello dello smartwatch di settima generazione, caratterizzato da un display più ampio e con cornici più sottili.

C’è chi tuttavia spera in una sorta di rivoluzione del look, più squadrato e più simile a quello degli ultimi iPhone e iPad.

Per sciogliere ogni dubbio su Apple Watch Series 8 (e gli altri due modelli) bisognerà attendere l’evento di settembre. Il device arriverà in tre dimensioni come suggerito da Ross Young? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

Image courtesy of MacRumors