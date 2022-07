Con la settima generazione del wearable, molti si aspettavano un design rinnovato e più in linea con gli ultimi iPhone e iPad. E invece, nonostante i tanti leak a riguardo, la rivoluzione non c’è stata. E la delusione di tanti appassionati Apple Watch è ancora palpabile e forse è costata non poco a Cupertino.

Tutto rinviato al 2022, con Apple Watch Series 8. O almeno così si spera, perché l’estetica dello smartwatch non è praticamente mai stata ritoccata dal 2015 ad oggi. Che sia dunque giunto il fatidico momento? Così pare, stando almeno ai rumors degli ultimi mesi. Lo confermavano i rumors di gennaio e le medesime previsioni le anticipa anche Jon Prosser, uno dei canarini più affidabili del settore.

Design Piattissimo

Analisti, leaker ed esperti del settore concordano sul fatto che lo chassis del prossimo Apple Watch Series 8 sarà squadrato, proprio come quello di iPhone 12/13 e i più recenti iPad. Il display dovrebbe essere leggermente curvo sui bordi, con cornici molto ridotte, proprio come Series 7. Gli altoparlanti, infine, dovrebbero passare a due.

Sensore Febbre

Scontata poi l’integrazione di nuove funzionalità legate all’attività sportiva e soprattutto al monitoraggio della salute. Si parla perfino di connettività satellitare e monitoraggio della temperatura. Del resto, Apple Watch viene da diversi anni promosso come un dispositivo che può salvare vite, perché capace di segnalare anomalie (cardiache, ad esempio) e inviare richieste di soccorso al momento opportuno.

Scrive Bloomberg:

“Ci aspettiamo alcune nuove funzionalità di monitoraggio dello stato di salute nell’Apple Watch di quest’anno. Ad aprile, raccontavo che Apple mirava ad aggiungere il rilevamento della temperatura corporea al suo modello Series 8, sempreché la funzionalità superi i test interni. Ora credo che la funzione sia pronta sia per l’Apple Watch Series 8 standard che per una nuova edizione rugged rivolta agli atleti di sport estremi.”

Negli ultimi tempi si è parlato molto di sensori in grado di monitorare il glucosio nel sangue e la pressione sanguigna, ma – secondo la firma di Bloomberg Mark Gurman – c’è ancora tanto da attendere. Per il 2022 sarebbe da scartare anche l’ipotesi del monitoraggio della temperatura corporea.

Dovessero mancare all’appello nuovi sensori, Apple potrebbe sfruttare un ipotetico nuovo processore per migliore i sistemi attualmente in uso. Il machine learning è un elemento fondamentale nella raccolta di dati sulla salute, e un processore più potente potrebbe garantire in tal senso risultati di gran lunga superiori.