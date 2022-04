Apple Watch Series 8: connettività satellitare ma no pressione e glicemia

Apple ha intenzione di implementare la connettività satellitare su Apple Watch.⌚️🛰 Niente da fare invece per pressione e glicemia.

Apple ha intenzione di implementare la connettività satellitare sul suo orologio smart, forse già con Apple Watch Series 8. Niente da fare invece per pressione e glicemia.

Connettività LEO

Prima dell’arrivo di iPhone 13, molti rumors vaticinavano l’arrivo della connettività LEO sugli smartphone Apple. LEO è un acronimo che sta per “low Earth orbit” cioè orbita terrestre bassa. Si riferisce ad una costellazione di satelliti che orbitano attorno alla terra ad altitudine compresa tra 300 e 1.000 km.

“300 km di altitudine può essere considerata una posizione sicura,” scrivevamo ad agosto 2021, “perché è ampiamente al di sopra dei 200 km di altitudine sotto i quali le forze di attrito consumerebbero molto rapidamente un satellite; il massimale di 1.000 km invece è esattamente a metà delle cosiddette fasce di Van Allen: viaggiare al di sopra dei 2.000 km di altitudine infatti esporrebbe il satellite a una quantità di radiazioni tale da pregiudicarne il corretto funzionamento.”

La feature servirebbe per le chiamate ai servizi di emergenza in caso di pericolo (persone armate, comportamenti sospetti); oltreché per la Messaggistica Satellitare (per inviare coordinate GPS e altri dati importanti quando non c’è copertura cellulare tradizionale) e per la Reportistica degli Incidenti (durante una caduta improvvisa, o in un incidente stradale.

Niente Glicemia né Pressione

Apple ha intenzione di implementare un sensore di temperatura corporea e nuove feature di salute su Apple Watch Series 8 in arrivo quest’anno. Tuttavia, non riuscirà a infilare feature di monitoraggio della pressione sanguigna e dei livelli di zucchero nel sangue.

La feature dovrebbe consentire agli utenti di individuare gli episodi di ipertensione, senza tuttavia fornire letture di pressione sistolica e diastolica; ma pare ci siano problemi di affidabilità nei prototipi. Non sembra dunque che questa tecnologia sarà pronta prima del 2024-2025.