iPhone 13: chiamate e messaggi via satellite se manca copertura

Apple crede nella tecnologia satellitare. Ecco perché iPhone 13 consentirà chiamate e messaggi via satellite, in assenza di copertura mobile.

La prossima generazione di iPhone potrebbe fare molto più di quanto avremmo osato sospettare. Pare che Apple intenda implementare funzionalità di chiamate e messaggistica via satellite, da usare per le emergenze e ogni volta che manchi copertura mobile tradizionale.

È dai tempi di iPhone 5 che si parla di un iPhone satellitare, e forse per questo siamo un po’ scettici; fatto sta che, sul Web, sta rimpallando la notizia: secondo Ming-Chi Kuo, uno degli analisti tra i più affidabili del mondo della mela, iPhone 13 avrà funzionalità satellitari LEO.

Cosa sono i Satelliti LEO?

LEO è un acronimo che sta per “low Earth orbit” cioè orbita terrestre bassa. Si riferisce ad una costellazione di satelliti che orbitano attorno alla terra ad altitudine compresa tra 300 e 1.000 km.

300 km di altitudine può essere considerata una posizione sicura, perché è ampiamente al di sopra dei 200 km di altitudine sotto i quali le forze di attrito consumerebbero molto rapidamente un satellite; il massimale di 1.000 km invece è esattamente a metà delle cosiddette fasce di Van Allen: viaggiare al di sopra dei 2.000 km di altitudine infatti esporrebbe il satellite a una quantità di radiazioni tale da pregiudicarne il corretto funzionamento.

Perché Tecnologia LEO su iPhone?

In base alle indiscrezioni, iPhone 13 includerà una speciale versione del chip baseband Qualcomm X60 modificata per includere le comunicazioni satellitari. Si tratta di un’evoluzione allo studio anche da parte dei competitor di Apple; questi ultimi, tuttavia, dovrebbero fare il salto dopo il 2022, con l’adozione del chip baseband X65 che invece implementa il supporto satellitare in modo nativo.

In base a quanto si sa, iPhone 13 avrà quasi certamente l’hardware necessario per effettuare chiamate e inviare messaggi satellitari; se Apple dovesse decidere di attivare la feature, significherebbe che gli utenti potranno comunicare anche nel mezzo del deserto, in assenza di copertura 4G o 5G.

Le voci di corridoio raccontano che Apple è “ottimista” sul futuro delle chiamate satellitari, e per questo ha messo su un team che ci lavora da tempo.

Quanto Costerà e Come Funzionerà?

Le telecomunicazioni LEO si appoggeranno ad un gestore satellitare che “collaborerà con Apple in termini di tecnologia e copertura del servizio” e il candidato più papabile al momento è Globalstar. È possibile che Apple implementi un servizio di roaming satellitare con fatturazione diretta su carta di credito, evitando l’assillo di dover sottoscrivere contratti ad hoc.

La feature si attiverà direttamente in Impostazioni → Cellulare → Opzioni dati cellulare o qualcosa del genere, dato che tecnicamente non avremo più a che fare con “telefonia cellulare” ma con una telefonia mista cellulare/satellitare.

Per conoscere prezzi, data di uscita, feature e guardare coi vostri occhi la prossima generazione di smartphone Apple, vi rimandiamo al nostro approfondimento su iPhone 13.