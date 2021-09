Apple Watch Series 7 ha tradito le aspettative?

Niente design piatto né sensori innovativi. Apple Watch Series 7 non è stata la rivoluzione che dicevano i rumors: perché?

“Ma non doveva essere piatto?” Commenta un lettore sulla pagina Facebook di Melablog, proprio sotto il post di presentazione del nuovo Apple Watch Series 7; e come lui, molti altri utenti. E la risposta è: assolutamente sì, senonché qualcosa è andato storto all’ultimo. Ecco perché secondo noi l’ultima generazione di smartwatch Apple è un piano B tirato fuori all’ultimo.

Display lievemente più grande, piccole novità per salute e benessere, scocca più robusta, ricarica un po’ più veloce, cinque nuovi colori. Ma a ben vedere, l’unica vera innovazione qui è il “display più grande ed evoluto di sempre” con 20% di spazio in più rispetto al Series 6 e un 50% in più rispetto al Series 3 (e a proposito, ora si scopre per quale ragione nel materiale di marketing, lo sfondo do del Series 3 era sempre nero: altrimenti si notava questo orrore).

Lo schermo del Series 7 è più robusto, ma il chip che lo alimenta alla fin fine è il medesimo del predecessore. Non c’è neppure la versione in ceramica. E allora, ci domandiamo, vale davvero la pena di aggiornare? Al di là del display, infatti, le somiglianze col Series 6 sono tantissime, sopra e sotto il cofano.

Series 6 Vs. Series 7

“C’è una ragione per cui Apple non ha parlato della CPU di Apple Watch Series 7 quest’anno… ed è perché monta esattamente lo stesso chip del Series 6” scrive Steve Troughton-Smith su Twitter. “Non gli hanno dato neppure un nuovo numero di modello: in effetti è solo una piccola modifica della scocca.”

“Mi sembra chiaro che Apple Watch 7 non fosse destinato ad avere il design che vediamo oggi; qualcosa è andato storto dal punto di vista del processo produttivo all’ultimo minuto” ha spiegato Binyamin Goldman.

“Il fatto che non abbia ricevuto neppure un nuovo nome in codice mi fa pensare che i rumors circa il nuovo redesign fossero corretti, ma qualcosa è andato storto all’ultimo per poter essere risolto, e hanno dovuto improvvisare” ha chiosato Guilherme Rambo.

Piano B

Tutte le voci più credibili e rinomate del mondo Apple —incluso Bloomberg, Ming-Chi Kuo e Jon Prosser— avevano predetto l’arrivo di un dispositivo completamente nuovo, caratterizzato da un design piatto e infarcito di sensori smart. E invece, nulla di tutto questo si è palesato. E nonostante la relativa scarsa innovazione, non sappiamo neppure quando arriverà, se non genericamente “in autunno.”

Forse, ipotizziamo, la pandemia ha reso impossibile fare di più; e forse, la crisi mondiale dei semiconduttori ha impedito il salto evolutivo in programma a Cupertino. Una cosa però è certa: a prescindere che ci siano stati cambi di piano repentini all’ultimo in favore di un design più tradizionale (e quindi più facile da produrre), questo è il rilascio di prodotto più strano della storia di Apple Watch.

E questo si nota perfino nella pagina dedicata ad Apple Watch 7 del sito Apple: una lenzuolata per parlare del nuovo display e della ricarica più veloce, ma di fatto mancano all’appello dati, specifiche tecniche e informazioni pratiche.

Non sappiamo neppure quanto costeranno i nuovi modelli, se non che partiranno genericamente da 399$. Poi, per carità, non è che Apple abbia firmato un contratto che preveda un quantitativo minimo di innovazione ad ogni ciclo di prodotto, ma la sensazione di disincanto è palpabile, e di questo si dovrà pur tener conto.

Vale la Pena Comprare Apple Watch 7?

Chi possiede dal Series 5 in poi, secondo noi, farebbe bene a restare dov’è. Si tratta ancora di un prodotto più che adeguato alle esigenze dell’utente medio.

Se avete un Apple Watch molto vecchio (Series 3 o versioni precedenti) che inizia perdere colpi, invece, sicuramente ha senso fare il grande salto. Ma forse punteremmo le nostre fiches su Apple Watch Series 6 che attualmente è al minimo storico su Amazon. Tanto, a parte un paio di differenze, è lo stesso hardware: quindi, perché spendere centinaia di Euro in più? Per un 20% in più di display? Ai lettori -e al loro portafoglio- l’ardua sentenza.

L’offerta al minimo storico riguarda Apple Watch Series 6 nella versione GPS + Cellular! Si parte da 699,00 €