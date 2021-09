Apple Watch Series 6 al minimo storico su Amazon

Pioggia di sconti su Apple Watch Series 6 e Series 3: ecco tutti i modelli in offerta su Amazon fino ad esaurimento scorte.

A pochi giorni dalla presentazione di Apple Watch Series 7, Amazon sta proponendo in sconto il modello precedente di Apple Watch, quel Series 6 che Apple rimuoverà dal catalogo il prossimo autunno in occasione del lancio dell’ultimo arrivato. Ecco tutti i modelli in offerta, alcuni addirittura al minimo storico! Amazon non ha indicato una scadenza dell’offerta, ma come al solito i prezzi così ridotti sono da considerarsi validi fini ad esaurimento scorte.

Apple Watch Series 6 in Offerta

L’offerta al minimo storico riguarda Apple Watch Series 6 nella versione GPS + Cellular! Si parte da 699,00 €

Gli altri modelli scontati riguardano Apple Watch Series 3, un dispositivo un po’ datato che non avrebbe senso acquistare a prezzo pieno, per come la vediamo noi. Ma con una scontistica che arriva fino al 13% un pensierino vale certamente la pena di farlo.

Apple Watch Series 3 può contare su:

Display Retina Swimproof Cardiofrequenzimetro ottico Musica, podcast e audiolibri, anche in streaming SOS emergenze Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio Chip S3 con processore dual‐core Trend dei tuoi livelli di attività, app Monitoraggio ciclo, app Rumore per proteggere la salute del tuo udito, App Store sempre al polso etc. Cassa in alluminio



Il dispositivo supporta WatchOS 7, e ha bisogno di un iPhone 6s o successivo con iOS 14 o versioni successive.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati su Amazon sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

Apple Watch in Offerta