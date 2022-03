In caso di problemi col tuo dispositivo Apple ancora in garanzia, ecco come puoi contattare un addetto Apple Care.

Se il tuo dispositivo Apple ancora in garanzia (legale o estesa) ha bisogno di assistenza, ecco come puoi contattare contattare Apple Care al telefono o via chat.

AppleCare+ per iPhone, iPad e Mac (ma anche Apple Watch, monitor, cuffie, Apple TV e iPod) è una vera e propria assicurazione che include assistenza tecnica e copertura hardware aggiuntiva e che, a seconda del prodotto, può dar diritto anche a interventi per danni accidental. La copertura ha inizio dalla data di acquisto di AppleCare+ e si somma alla garanzia legale che obbliga il rivenditore a riparare o sostituire i prodotti che presentano un difetto di conformità entro 24 mesi.

La copertura dà diritto a:

Accesso prioritario agli esperti Apple

Assistenza in giornata nella maggior parte dei paesi del mondo

Servizio sostituzioni express

Servizio di riparazione o di sostituzione per danni accidentali a iPhone

Sostituzione batteria

Assistenza su software (iOS e iCloud, reti wireless, app per iPhone create da Apple, come FaceTime, Mail, Safari e Calendario)

Come Contattare Apple Care

I canali per contattare Apple Care sono gli stessi dell’assistenza standard; tuttavia, grazie al seriale di ogni prodotto, l’addetto saprà che è coperto da garanzia aggiuntiva, e offrirà le opzioni adeguate. Dunque di norma non serve conservare lo scontrino: fanno fede le informazioni di Apple.

I canali per parlare con Apple Care sono quattro:

Contattare Apple Care al Telefono

Prima di chiamare, assicurati di avere a portata di mano il numero di serie oppure avvia una richiesta di assistenza online e ti metteremo in contatto con un esperto. Dopodiché, per l’italia, puoi chiamare questo numero verde di assistenza Apple Care:

800915904

Considera che il numero verde è per le chiamate da telefono fisso. Le chiamate da telefono cellulare potrebbero essere a pagamento, e il numero potrebbe non essere accessibile da alcuni gestori di rete mobile.

Assistenza Apple Care su Internet

Per ottenere assistenza Apple Care su Internet, puoi aprire questa pagina Web da qualunque browser. Le opzioni a tua disposizione saranno:

Visualizza i tuoi prodotti: Accedi con il tuo ID Apple per ricevere assistenza personalizzata e vedere la copertura della riparazione. Accedi col tuo Apple ID.

Accedi con il tuo ID Apple per ricevere assistenza personalizzata e vedere la copertura della riparazione. Accedi col tuo Apple ID. Trova una pratica o riparazione: Comunicaci il tuo ID pratica o ID riparazione. Se lo conosci, Inserisci ID pratica.

Comunicaci il tuo ID pratica o ID riparazione. Se lo conosci, Inserisci ID pratica. Visualizza tutti i prodotti: Seleziona il prodotto che presenta un problema, e segui la procedura guidata per indicare il tipo di problema e come preferisci ottenere assistenza. Inizia da qui.

Assistenza Apple Care via Chat

Per chattare con un operatore Apple da Mac, fai così:

Apri questa pagina del supporto Apple. Fai clic sul dispositivo o servizio che presenta un problema. Specifica il tipo di problema (Riparazione danni fisici, Prestazioni dispositivo, Abbonamenti e acquisti, Password e sicurezza etc.). Scegli un argomento più specifico per circoscrivere ulteriormente il problema (Schermo incrinato, batteria, microfono etc.). Fai clic su Continua. A questo punto avrai accesso a diverse opzioni, tra cui Invia per la riparazione, Portalo in Apple Store, Chat e Chiamata. Fai clic su Chat per avviare la conversazione con l’addetto Apple.

Per maggiori info e per la procedura da iPhone, ti rimandiamo al nostro post su come contattare Apple via chat.

App Supporto Apple

Supporto Apple è l’app di Cupertino che permette di ottenere tutta l’assistenza di cui hai bisogno per tutti i tuoi prodotti Apple, a prescindere o meno dalla copertura Apple Care. Include anche funzionalità di diagnostica integrata (ad esempio per la batteria).

Grazie ad essa puoi scoprire “come gestire i tuoi abbonamenti, reimpostare la password dell’ID Apple e molto altro. Parla con un consulente per risolvere il problema o trova soluzioni guidate passo dopo passo per risolverlo in autonomia. Se decidi di visitare il Genius Bar o un Centro Assistenza Autorizzato Apple, il supporto Apple può aiutarti a trovare un negozio nelle vicinanze, prendere appuntamento e aggiungere un biglietto a Wallet per facilitare il check-in.”

Nota bene: Non è necessario acquistare un piano AppleCare+ per utilizzare l’app Supporto Apple, ma se hai una copertura Apple Care attiva, avrai accesso a maggiori opzioni di assistenza, a costo zero o molto ridotto.

Fai clic qui per scaricare Supporto Apple da App Store.