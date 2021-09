AppleCare+, come estendere la copertura oltre i 3 anni

Anche in Italia ora è possibile estendere la copertura di AppleCare+ oltre i primi 3 anni. Ecco come funziona e come si fa.

AppleCare è il marchio dell’assicurazione sui prodotti Apple, emessa da Apple stessa, che permette di estendere la garanzia e di ottenere supporto su una casistica più ampia di quella prevista per legge. Costa cara, ma il servizio offerto effettivamente è di prim’ordine; e da oggi, può essere anche esteso a piacimento anche in Italia.

Cos’è AppleCare

AppleCare+ è un’assicurazione che offre fino a tre anni di assistenza dedicata e copertura aggiuntiva su l’hardware e tutti gli accessori Apple acquistati assieme (inclusi alimentatori e batteria, per Mac, iPhone, iPad e Apple Watch, oltreché monitor, cuffie, Apple TV e iPod). Dà diritto inoltre a due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi, ciascuno a un costo addizionale che varia da prodotto a prodotto; per esempio su Mac si paga 99€ per danni allo schermo o al guscio esterno, e 259€ per danni di altro tipo.

I vantaggi di AppleCare+, come detto, si sommano ai due anni di garanzia del venditore previsti dalla normativa italiana a tutela del consumatore.

Infine, e questo lo diciamo noi perché ufficialmente non ne troverete traccia, Apple vi tratterà coi guanti di velluto, e tenderà a chiudere più facilmente un occhio quando necessario. Tra l’altro, la nostra impressione è che sia pure più facile trovare posto in Apple Store quando si ha bisogno di prenotare un appuntamento col Genius.

Acquistare AppleCare

AppleCare può essere acquistato contestualmente al prodotto da assicurare, direttamente nei negozi o online, sia su Apple Store che su Amazon; in quest’ultimo caso, è sufficiente spuntare la voce “Aggiungi AppleCare+” al momento dell’acquisto di un prodotto idoneo.

In alternativa, è possibile farlo autonomamente entro 60 giorni dalla data di acquisto di Mac, iPhone, iPad o Apple Watch, attraverso altri canali:

Direttamente da iPhone (Impostazioni → Generali → Info → Copertura AppleCare+ disponibile) o Mac ( → Informazioni su questo Mac → Assistenza)

Su questa pagina del sito Apple (vi sarà chiesto di verificare il numero di serie)

Chiamando il numero 800 915 904

Estendere AppleCare+

Fino ad oggi, l’opzione di estensione della copertura AppleCare+ era un’esclusiva del mercato statunitense, ma ora Apple l’ha resa disponibile anche qui in Italia, sebbene non per tutti i prodotti.

L’estensione di AppleCare+ permette di attivare una nuova polizza allo scadere della vecchia, così da proteggere il prodotto per un numero aggiuntivo di anni pagando mensilmente il rinnovo. Per poter acquistare il secondo AppleCare+, tuttavia, bisogna procedere entro 30 giorni dall’estinzione del piano AppelCare+ originale. Dunque è importante tenere a mente la scadenza.

Per verificare la scadenza di AppleCare+ basta:

Su iPhone, iPad aprire Impostazioni → Generali → Info → e toccare AppleCare+.

Aprire la pagina mysupport.apple.com immettere le proprie credenziali Apple ID, quindi selezionare i dispositivi dalla lista.

Aprire il messaggio ricevuto al momento della sottoscrizione di AppleCare+.

Per acquistare un’ulteriore estensione AppleCare+ allo scadere della prima, è sufficiente aprire la pagina mysupport.apple.com effettuare il login e seguire le istruzioni su schermo. A quel punto, il piano AppleCare+ andrà avanti a tempo indeterminato, finché l’utente non decide di annullare l’abbonamento.

L’estensione si applica a tutti gli iPhone, iPad e Apple Watch ma non ai Mac; quest’ultima resta un’esclusiva del mercato statunitense, per ora.