Collegare AirPods senza Bluetooth: la soluzione definitiva

In un mondo ideale, tutto sarebbe wireless, ma purtroppo non è sempre così. Molte casse infatti come ingresso includono solo il jack cuffie da 3,5″ e lo stesso accade anche sui sistemi di intrattenimento di volo e coi macchinari in palestra. E tra l’altro, quanto sarebbe più igienico ed ecosostenibile se potessimo utilizzare le nostre cuffie, in luogo di quelle della compagnia aerea?

Per fortuna, esiste una soluzione a questo problema, ed è ancora ragionevolmente economica. Grazie ai ricevitori Bluetooth, infatti, è possibile sostanzialmente aggiungere il Bluetooth a qualunque dispositivo audio, e non solo. I modelli più evoluti consentono perfino di ritrasmettere l’audio verso auricolari come AirPods, AirPods Pro e AirPods Max.

Il Non Plus Ultra

Sul mercato esiste una miriade di soluzioni, ma la migliore di tutte -per funzionalità avanzate, qualità e stabilità- a nostro giudizio si chiama AirFly Pro. Si tratta di un piccolo e leggerissimo (appena 17 grammi) dispositivo a batteria dotato di un pulsante e di un connettore jack; include anche un laccio per legarlo al portachiavi, e di una porta USB-C per la ricarica. Questo significa che è possibile usare il medesimo cavo del Mac o dell’iPad (ma non quello di iPhone).

“Con AirFly Pro di Twelve South,” si legge nella descrizione, “puoi usare gli AirPods o le cuffie Beats wireless con i sistemi di intrattenimento in volo, nelle palestre o in qualsiasi altro ambiente in cui hai a disposizione solo un jack e nessuna connessione Bluetooth. Collega AirFly Pro al jack del display, indossa i tuoi AirPods e goditi il tuo film in aereo. O inseriscilo nel jack del tapis roulant e ascolta la TV in palestra con i Powerbeats Pro.”

A differenza di altri prodotti analoghi, AirFly Pro supporta una doppia funzione di ricezione/trasmissione che rende possibile:

Ricevitore Bluetooth: Connette gli AirPods o le cuffie wireless a dispositivi con jack ma privi di Bluetooth, come i sistemi di intrattenimento in volo.

Splitter per cuffie wireless: È possibile abbinare fino a due set di AirPods o di cuffie wireless a per ascoltare in due lo stesso film, podcast o videogame.

Trasmettitore Bluetooth: Per diffondere la vostra musica preferita, sempre in wireless, su delle casse prive di Bluetooth. Una funzionalità perfetta per vecchie autoradio, stereo, casse cablate, imbarcazioni, altoparlanti senza Bluetooth e qualunque dispositivo con ingresso AUX.

La batteria integrata garantisce un’autonomia di oltre 16 ore di uso continuativo, e si ricarica via USB-C, anche attraverso un comune powerbank per cellulari.

Clicca qui per acquistare AirFly su Amazon, a 49,90€ più spedizioni

In alternativa, c’è anche la versione Duo che costa un p0′ meno ma supporta solo la trasmissione da jack 3,5″ verso gli auricolari Bluetooth, e non viceversa. Trovate Twelve South AirFly Duo su Amazon a 44,95€ con spedizione gratuita.

Alternative Low Cost

Se cercavate qualcosa di meno impegnativo, esistono altre alternative più a buon mercato rispetto ad AirFly e che garantiscono prestazioni tutto sommato molto simili. Ecco i prodotti più interessanti secondo noi:

Abafia Adattatore USB 2 in 1 Bluetooth 5.0 senza batteria (si alimenta dall’USB), portata massima 15 metri. Acquistalo su Amazon a 9,34€ incluse spedizioni Prime.

TaoTronics Bluetooth 5.0 Trasmettitore e Ricevitore 2 in 1 Adattatore Wireless Audio da 3.5mm caratterizzato da bassa latenza, doppio output wireless e batteria integrata da 20 ore di riproduzione. Acquistalo su Amazon a 23,79€ incluse spedizioni Prime.

Elegiant Trasmettitore Ricevitore Bluetooth 5.0, Adattatore Wireless nasce soprattutto per tv e salotti con una spiccata vocazione multimediale; è fatto e per essere posizionato e mai spostato. Supporta doppio output wireless, bassa latenza ed è dotato di ingressi RCA, AUX da 3,5 mm e audio SPDIF. È più voluminoso ma molto completo. Acquistalo in super offerta a a 26,99€ su Amazon (offerta valida fino al 27 gennaio 2021).