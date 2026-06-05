Con iOS 26 gli AirPods diventano un telecomando per la fotocamera dell’iPhone

Con iOS 26 gli AirPods diventano anche un piccolo telecomando per la Fotocamera dell’iPhone, una funzione semplice ma utile per scattare senza tenere il telefono in mano.

La novità introdotta permette di usare gli auricolari per scattare foto o avviare la registrazione di un video a distanza. È un’aggiunta concreta per selfie, foto di gruppo, riprese da cavalletto o contenuti social, perché trasforma gli AirPods in un controllo rapido della Fotocamera senza dover toccare direttamente l’iPhone.

Camera Remote sugli AirPods: dove si attiva e come funziona

La funzione si chiama Camera Remote e, almeno per ora, non parte da sola. Va attivata a mano. Bisogna aprire Impostazioni sull’iPhone aggiornato a iOS 26, entrare nella pagina degli AirPods collegati e cercare il menu Camera Control.

Da lì si sceglie quale gesto usare per comandare la fotocamera: Press Once, cioè una pressione singola, oppure Press and Hold, una pressione prolungata. Sembra una scelta da poco, ma non lo è del tutto. Apple avvisa infatti che quel gesto viene “preso in prestito” da altre funzioni già presenti sugli auricolari. In pratica, quando la Fotocamera è aperta, gli AirPods danno la precedenza allo scatto o alla registrazione, non ai soliti comandi audio. È una novità quasi nascosta, ma può tornare comoda: un autoscatto senza timer, un video con l’iPhone su un treppiede, una foto di gruppo senza fare avanti e indietro.

Foto, video e gesti: cosa cambia con l’app Fotocamera aperta

Una volta impostato Camera Remote, il meccanismo è semplice. Con l’app Fotocamera dell’iPhone aperta, basta premere lo stelo degli AirPods per scattare una foto oppure per avviare e fermare una registrazione video. Sugli AirPods Max, invece, il comando passa dalla Digital Crown, la rotella fisica della cuffia.

Apple parla di un sistema per “catturare una foto, avviare o fermare una registrazione e altro” usando il gesto scelto nelle impostazioni. Poche righe, ma il senso è chiaro. Non è un’app a parte, come il telecomando fotocamera su Apple Watch. È un comando che entra in gioco solo quando serve. Se si sceglie la pressione singola, i normali controlli multimediali non funzionano mentre la fotocamera è aperta. Se si sceglie la pressione prolungata, restano invece sospesi i gesti legati a Siri o alle modalità di ascolto. Chiusa la fotocamera, gli auricolari tornano a comportarsi come sempre.

Quali AirPods sono compatibili e quali limiti restano con iOS 26

La novità di iOS 26 non arriva su tutti gli auricolari Apple. Secondo quanto mostrato nelle impostazioni e riportato da 9to5Mac, Camera Remote funziona con AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 4 e AirPods Max 2. I modelli precedenti restano fuori, almeno per il momento.

Il limite principale è pratico: per usare il comando, l’app Fotocamera deve essere già aperta sull’iPhone. Quindi non prende davvero il posto del timer integrato né dell’app Camera Remote su Apple Watch, che mostra anche l’anteprima dell’inquadratura al polso. Aggiunge però una possibilità in più, rapida, per chi ha già gli AirPods nelle orecchie. Una pressione e parte lo scatto. In alcune situazioni — una ripresa da lontano, un contenuto per i social, una foto con il telefono appoggiato sul tavolo — può bastare questo.