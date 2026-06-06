Il cavo USB-C si collega senza problemi ma in realtà ha un orientamento specifico: solo così la potenza dichiarata è reale

Capovolgi il cavo e il problema sparisce: il trasferimento file torna rapido, la ricarica smette di arrancare. In teoria l’orientamento non dovrebbe contare, eppure alcuni utenti riferiscono un comportamento leggermente diverso a seconda del verso del cavo nella porta. La spiegazione sta dentro il connettore, in una complessità che la sua forma compatta nasconde bene.

Una testa USB-C contiene 24 piedini, che si collegano ad altrettanti contatti nel dispositivo ricevente. Non hanno tutti la stessa funzione: alcuni gestiscono l’alimentazione, altri i dati USB classici, altri ancora i dati ad alta velocità, e una parte si occupa della negoziazione di potenza.

A differenza dei vecchi standard USB, questi piedini non sono né equivalenti né intercambiabili. Quando inserisci il cavo “al contrario”, i piedini si invertono senza che tu te ne accorga. Per la maggior parte degli usi non cambia nulla, perché alcuni contatti sono duplicati e disposti in modo che la porta riceva sempre un piedino compatibile in qualunque verso.

Il cavo USB-C ha un verso corretto?

Il guaio nasce con le funzioni avanzate. Certi cavi USB-C dispongono dei piedini “SuperSpeed” — quelli dei dati ad alta velocità — su una sola fila. Inserito nel verso sbagliato, il cavo continua a caricare il dispositivo, ma il trasferimento file a 10 Gbit/s semplicemente non avviene. L’oggetto sembra identico, funziona, e intanto ti sta negando metà delle sue capacità.

Sull’alimentazione il meccanismo è diverso, e qui sta il dettaglio meno intuitivo. La trattativa tra caricatore e dispositivo passa dai piedini CC, il Configuration Channel, che concordano tensione e corrente. In un cavo ben progettato l’orientamento non incide su questa negoziazione, perché i piedini CC sono posizionati per funzionare in entrambi i versi. Se la ricarica rallenta a seconda del verso, quindi, il problema non è il verso in sé: è un cavo di scarsa qualità o non certificato, dove la trattativa risulta limitata o instabile.

C’è poi il caso opposto, in cui capovolgere il cavo diventa una diagnosi. Un piedino SuperSpeed difettoso impedisce il trasferimento rapido in un orientamento, ma girando il cavo l’altra fila può funzionare normalmente. Lo stesso vale per la porta: un contatto piegato o sporco può bloccare carica o dati, e cambiare verso permette spesso di agganciare un contatto integro. Il gesto istintivo con cui si “tenta dall’altra parte”, insomma, a volte non è scaramanzia ma sta isolando un guasto reale.

Dentro un cavo di qualità ci sono circuiti che sorvegliano i piedini, determinano l’orientamento e regolano la potenza in automatico. In molti cavi economici, o addirittura contraffatti, soltanto alcuni piedini sono realmente collegati. Quello che compri, più del verso in cui lo infili, decide cosa il connettore universale è davvero in grado di fare.