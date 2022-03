Chip Apple M2: CPU fino a 48-core e GPU fino 128-core

15 Marzo 2022

Non sappiamo quando debutterà, ma una cosa è certa: il chip M2 in arrivo coi Mac del 2022 sarà più potente dell’M1 e avrà molti più core, soprattutto nelle versioni di punta. E secondo i ben informati, arriverà in versione Extreme con CPU a 48-core e GPU 128-core.Chip M2: Cosa SappiamoAl momento non abbiamo molte