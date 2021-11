Black Friday 2021, iPhone 13 al minimo storico

In occasione del Black Friday 2021, iPhone 13 carrozzato da 512GB è al minimo storico, con ben 80€ di risparmio sul prezzo di listino.

Il momento è finalmente giunto. In occasione del Black Friday 2021, Apple si è finalmente decisa a sganciare qualcosa e a concedere i primi sconti sull’ultima generazione di smartphone con la mela. E oggi si registra il primo minimo storico per iPhone 13 su Amazon.

Ci sono diversi modelli in super sconto: per esempio, quello carrozzato da 512GB, nella colorazione Galassia, ma anche quelli (PRODUCT) RED e Azzurro.

Le specifiche sono le solite:

Display Super Retina XDR da 6,1″

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 19 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Lo sconto è del 5% sul prezzo di listino per iPhone 13 rosso, pari a 65€, e ben 80€ sul Galassia, che non è poco, considerato quanto poco tempo fa è stato lanciato. Si tratta di un’occasione ghiotta per togliersi lo sfizio. Per scontistiche più generose, meglio puntare su iPhone 12 che si trova a prezzi davvero molto golosi anche a rate e senza busta paga. Qui di seguito gli altri sconti imperdibili su iPhone 13.