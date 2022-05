Apple Watch potrà diagnosticare l’insufficienza cardiaca

I ricercatori stanno mettendo a punto un algoritmo che permetterà ad Apple Watch di diagnosticare l’insufficienza cardiaca.

I ricercatori di Mayo Clinic, negli USA, stanno mettendo a punto un algoritmo di intelligenza artificiale che permetterà ad Apple Watch di diagnosticare l’insufficienza cardiaca a partire da un singolo ECG. La notizia è stata pubblicata su Heart Rhythm Society questa settimana.

Cos’è l’insufficienza cardiaca?

L’insufficienza cardiaca si verifica quando il cuore non è più in grado di apportare all’organismo la quantità necessaria di sangue ossigenato che gli serve. Nei casi meno gravi, l’insufficienza cardiaca è leggera e si verifica solo in seguito a uno sforzo fisico importante; nei casi più gravi, il problema può insorgere anche con sforzi minori, e ciò può avere un impatto importante anche sulla qualità di vita.

E poiché le conseguenze di questa patologia si ripercuotono indistintamente su tutti gli organi del corpo, andrebbe curata il più presto possibile, intervenendo a livello farmacologico o con chirurgia laddove indicato.

Si stima che ne soffra il 3% delle persone nel mondo, e il 9% delle persone oltre i 60 anni.

Diagnosi al Polso?

Esattamente come la fibrillazione atriale, altra patologia che Apple Watch può diagnosticare, anche un episodio di insufficienza cardiaca può essere asintomatico. Nella maggior parte dei casi, invece, i sintomi sono passeggeri e apparentemente trascurabili, come un po’ d’affanno e un battito più marcato.

Grazie a uno studio condotto su

Partendo da 125.610 ECG raccolti in un periodo di 6 mesi da 46 stati e 11 paesi del mondo, lo studio ha coinvolto “diverse centinaia di partecipanti” i cui dato sono stati utilizzati per comprendere “se Apple Watch potesse diagnosticare il problema.”

“Circa 420 pazienti hanno registrato il loro ECG entro 30 giorni a distanza da un eco-cardiogramma o eco-cardiogramma doppler, un test standard per la misurazione della pompa cardiaca. Siamo partiti da quei dati per vedere se si potesse identificare una insufficienza cardiaca con l’analisi AI degli ECG di Apple Watch. E sebbene i nostri dati sono preliminari, i test hanno registrato un’area di curva dello 0,88, il che significa che hanno la medesima attendibilità di un test da sforzo cardiaco.”

Se la ricerca si concluderà come sperato, mostrerà “la trasformazione in atto nella medicina: diagnosi economica di malattie gravi direttamente dal divano di casa propria.”

Apple Watch può effettuare un ECG a partire dal Series 4 in poi. Ciò significa che è possibile tenere sotto controllo il cuore con un dispositivo molto economico che parte da meno di 250€ su Amazon.