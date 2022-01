Un account Apple è necessario per gustarsi un episodio di The Morning Show, un film come Finch o il documentario su Springsteen.

Con Apple TV+ l’azienda di Cupertino si è inserita di prepotenza nel mercato dell’intrattenimento via streaming. La piattaforma ha un costo mensile inferiore rispetto alla concorrenza (4,99 euro, meno di Netflix o Disney+), e può contare su un catalogo in costante crescita e con prodotti di successo come The Morning Show, Ted Lasso e Fondazione. La necessità di un Apple ID potrebbe però essere un problema.

Senza Apple ID non è possibile accedere ad Apple TV+. Per chi dispone di un iPhone, un iPad o un Mac questo non è certamente un problema, lo stesso però non si può dire per chi non ha dispositivi del colosso californiano tra le mani.

Passare dal sito web di Apple TV prima e da iTunes su PC poi potrebbe essere una soluzione, ma c’è anche una seconda strada percorribile. Poco nota ai più, richiede l’uso di uno smartphone/tablet Android.

Creare un Apple ID tramite Apple Music per Android

Apple TV+ è supportato su dispositivi di terze parti, come smart TV, Amazon Fire TV Stick e console, ma al momento del log-in il servizio di streaming inizia a rendere la vita più complicata a chi non ha un device Apple.

Prima di accedere sul web, accedi all’app Apple TV sul tuo iPhone o iPad. Su un computer, accedi ad Apple TV o iTunes.

iTunes non è il miglior prodotto a marchio Apple, bisogna ammetterlo: è pesante e non molto intuitivo. Per aggirare l’ostacolo si può usare – con l’aiuto del robottino verde della concorrenza – un “trucchetto”, macchinoso ma efficace:

Scaricate l’applicazione Apple Music per Android Effettuate l’accesso con il vostro Apple ID oppure createne uno da zero direttamente dall’app Apple Music Accettate la proposta del periodo di prova gratuita (Apple Music non prevede un piano gratuito come Spotify, tenetene conto per il futuro) Ora potete usare l’Apple ID su qualsiasi altro dispositivo

A quanto pare, passare per Apple Music per Android spalanca le porte di Apple TV+.