Apple sperimenta il MacBook Pieghevole da 20″

Dopo aver messo in standby l’iPhone pieghevole, Apple sta ragionando sulla possibilità di lanciare un MacBook Pieghevole da 20″.

Dopo aver messo in standby l’iPhone pieghevole almeno fino al 2025, Apple sta ragionando sulla possibilità di lanciare un MacBook Pieghevole da 20″. Lo ha rivelato Ross Young, un importante analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC).

In generale, Apple non ha fretta di entrare nel mercato dei gingilli foldable e questo è acclarato. Ma ciò non impedisce a Cupertino di baloccarsi con questo concept, per vedere l’effetto che fa. Tant’è che, nonostante lo standby sul progetto dell’iPhone pieghevole, Tim Cook e i suoi stanno esplorando la possibilità di offrire un portatile pieghevole.

Si parla di una sorta di MacBook Fold con display da 20″ pensato per un uso ibrido: come notebook con tastiera virtuale full-size, e come monitor quando è piegato e connesso a una tastiera fisica. Si vocifera addirittura di una risoluzione 4K o di dimensioni perfino superiori.

Chiaramente, se un iPhone Fold non arriverebbe prima del 2025, per il MacBook Fold se ne riparlerebbe almeno nel 2026-2027; per Young l’interesse di Apple nel mondo dei foldable costituisce “una buona notizia per il mondo dei pieghevoli” nel senso che, col suo talento e l’attitudine all’innovazione, Cupertino ha davvero il potenziale per ridurre o eliminare del tutto i problemi di qualità e prezzo che affliggono questo segmento.

In ogni caso, è ancora presto per mettere in caldo la carta di credito. Ricerca e Sviluppo vanno a briglie sciolte, e solo in un piccolissimo numero di casi un prototipo si trasforma in un prodotto vero. Il tempo ci dirà.