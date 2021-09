Apple lancia iPad mini 2021 (6ª generazione)

Era atteso per ottobre, e invece eccolo qui: Apple ha lanciato iPad mini 2021 di 6ª generazione. Ecco prezzi, feature e disponibilità.

Gli ultimi rumors lo davano in arrivo per ottobre, e invece Apple ha deciso di anticipare i tempi. Ecco feature, prezzi, caratteristiche, data di preordine e di disponibilità in Italia per iPad mini 6ª generazione.

Il nuovo iPad mini sfoggia un design completamente nuovo; dice addio al pulsante Home in favore di un design tutto-schermo e un display più ampio da 8.3 pollici. Il nuovo schermo include wide color, rivestimento anti-riflesso, 500 nit di luminosità e True Tone. Il processore garantisce il 40% di prestazioni in più rispetto alla generazione precedente, e un 80% in più nella grafica.

Feature iPad mini 6

Qui di seguito un elenco sintetico di tutte le novità più interessanti della nuova generazione di iPad mini:

Nuovo Design: Tutto schermo, sottile e leggero, nuovi colori: Viola, Rosa, Luce di Stelle e Grigio Siderale. Display Migliorato: Schermo da 8.3 pollici per dimensioni complessive identiche al modello precedente; Wide color, rivestimento anti-riflesso, 500 nit di luminosità, Touch ID integrato nel pulsante Home. Potenza: +40% nella CPU e +80% per la GPU. Prestazioni Neural Engine fino al doppio più veloce. USB-C: Al posto della vecchia Lightning.

Supporto 5G: Sui modelli WiFi+Cellular con velocità fino a 3.5 Gbps. Fotocamera Posteriore: Fotocamera posteriore 12MP con focus pixels e f/1.8 diaaframma. Flash True Tone flash, ISP migliorato con Smart HDR, registra in 4K. La fotocamera frontale è da 12MP ultra wide Con Center Stage.



Prezzi e Disponibilità iPad mini 6

Il nuovo iPad mini è disponibile a un prezzo di 559€ per l’entry level; disponibile in pre-ordine da oggi anche in Italia con consegna/disponibilità nei negozi a partire dalla prossima settimana.