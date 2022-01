Apple in vetta al mercato smartphone nel Q421

Durante l’ultimo periodo del 2021, il mercato smartphone è cresciuto parecchio. E Apple ha goduto di prestazioni stellari, grazie ad iPhone.

Secondo una ricerca IDC, e nonostante le difficoltà innescate dalla pandemia, il mercato globale degli smartphone è cresciuto del 5,7% nel 2021, con oltre 1,35 miliardi di unità consegnate. E al primo posto, in un contesto certamente non facile, Apple si è confermata la regina dei produttori, soprattutto nell’ultima parte dell’anno.

Nonostante un lieve declino nelle consegne su base annuale, si legge nel report, “Apple ha avuto un trimestre natalizio davvero notevole, balzando nuovamente in testa a Samsung e guadagnandosi la prima posizione. La sua forza nelle catena delle fornitore è risultata ancora più evidente nel Q421. Gli iPhone 13 nei magazzini hanno costituito una porzione impressionante di volumi durante il trimestre delle festività natalizie, irrobustendo così i prezzi medi di vendita di iPhone.” Al secondo e terzo posto, invece, Samsung e Xiaomi.

Solo che, mentre Xiaomi ha goduto della sua crescita annuale più elevata (quasi +30%), Samsung ha registrato il suo peggior risultato, con alle il 6% nel 2021; segno che Xiaomi è stato il produttore a guadagnare maggiormente dal declino di Huawei quest’anno. Ma anche Apple se l’è cavata piuttosto bene, con un buon 15,9% e soprattutto un importante +40% in Cina nel 2021.

“Il fatto che il 2021 sarebbe stato drasticamente più alto, se non ci fossero stati problemi di approvvigionamento dei componenti, fa capire il valore di quel salutare 5,7% di crescita visto nel 2021″ ha chiosato Nabila Popal di IDC Mobility and Consumer Device Trackers. “A mio giudizio, conferma che c’è una domanda molto forte in quasi tutte le regioni. Pewrfino in Cina, dove ci sono alcune sfide poste dalla contra della domanda consumer, nel quarto trimestre il mercato ha superato le aspettative, e del 5% per essere esatti, nonostante un declino generalizzato su base annuale. Con l’inventario di canale al minimo in tutte le regioni e con la risoluzione dei problemi con le forniture nel corso dell’anno, IDC si aspetta che una domanda più sostenuta guiderà il mercato verso una salutare crescita nel 2022.”