Apple Design Award 2021: ecco i vincitori

Apple ha selezionato le app che si sono distinte per qualità, bellezza e risultati tecnici. Ecco i vincitori degli Apple Design Award 2021.

Come ogni anno, Apple premia le app e i giochi che si sono distinti per qualità, audacia, bellezza e risultati tecnici. La classifica 2012 degli Apple Design Award contempla le eccellenze su App Store in base a valori quali inclusività, divertimento, interazione, impatto sociale, grafica e innovazione. Tra i vincutori, CARROT Weather, Genshin Impact, Alba, Bird Alone, Little Orpheus e altri.

Gli Apple Design Award costituiscono una vetrina dei migliori contenuti che l’ecosistema iOS e macOS abbia da offrire, la crème de la crème dell’App Store. Quest’anno, i vincitori sono:

Inclusività

– Voice Dream Reader (App)

– HoloVista (Game)

Delizia & Divertimento

– Little Orpheus (Game)

– Pok Pok Playroom (App)

Interazione

– CARROT Weather (App)

– Bird Alone (Game)

Impatto Sociale

– Be My Eyes (App)

– Alba: A Wildlife Adventure (Game)

Grafica e Impatto Visivo

– Loóna (App)

– Genshin Impact (Game)

Innovazione

– NaadSadhana (App)

– League of Legends: Wild Rift (Game)

Gli Apple Design Award si tengono ogni anno a margine del WWDC, la conferenza annuale degli sviluppatori Apple. Si tratta di un concorso in cui vengono riconosciuti i meriti degli sviluppatori più meritevoli di attenzione; ad oggi, oltre 250 di loro hanno ricevuto questo ambìto riconoscimento. Tra i premi, oltre ad un trofeo fisico da esibire, anche Mac, iPhone e iPad per continuare a sviluppare negli anni a venire.