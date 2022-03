Apple CarKey, apertura e avvio da iPhone presto su KIA e Genesis

Apple CarKey, la feature che permette di aprire e avviare l’auto direttamente da iPhone o Apple Watch, sta per approdare su diversi veicoli KIA e Genesis. Perfino in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista.L’impegno di Cupertino nel settore automotive non si arresta, e presto CarKey debutterà sui nuovi modelli di KIA e Genesis.Annunciata nel

L’impegno di Cupertino nel settore automotive non si arresta, e presto CarKey debutterà sui nuovi modelli di KIA e Genesis.

Annunciata nel 2020, CarKey funziona solo su pochi e selezionati modelli di BMW; tuttavia, è dall’anno scorso che i rumors anticipano un’ulteriore espansione su nuovi brand automobilistici, e a quanto le promesse saranno mantenute. In base ai comunicata stampa ufficiali, siamo in grado di confermare che i seguenti modelli adotteranno l’esperienza di apertura portelli, condivisione chiavi e avvio del motore completamente in digitale attraverso l’app Wallet:

Kia Niro (2022) SUB ibrido compatto

Genesis GV60 (2022) SUV elettrico

Genesis G90 berlina

Altro però non è dato sapere. KIA si riserva infatti di “diramare maggiori informazioni sulla disponibilità delle Chiavi Digitali nelle prossime settimane” mentre da Genesis per ora tutto tace.

Scriveva Bloomberg all’inizio del’anno:

Rammentate CarKey, la feature annunciata da Apple un anno e mezzo fa che permette di sbloccare e avviare l’auto dall’app Wallet di iPhone? Non saremmo sorpresi se non sapeste cos’è, visto che è da un po’ che Apple non discute più di questa feature e al momento funziona solo su selezionati modelli di BMW. Ci dicono che le cose cambieranno presto. In linea con le scoperte fatte nel codice di iOS 15 mesi fa, pare che le prossime auto a supportare la feature saranno Hyundai e la sua linea Genesis. Dicono che la funzionalità verrà lanciata in estate.

