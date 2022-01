CarKey, iPhone diventa la chiave digitale anche di Hyundai e Genesis

Prosegue lo sforzo di Apple con CarKey. Entro l’estate, iPhone diventerà la chiave digitale per aprire e avviare le auto Hyundai e Genesis.

Non si fermano gli sforzi di Cupertino nel settore automotive. Apple CarKey, la feature che permette di aprire e avviare l’auto direttamente da iPhone o Apple Watch, dovrebbe debuttare suoi nuovi modelli di Hyundai e del suo marchio premium Genesis che saranno lanciati entro la prossima estate.

Annunciata nel 2020, CarKey è compatibile ad oggi esclusivamente con pochi e selezionati modelli di BMW; tuttavia, è dall’anno scorso che i rumors vaticinano un’ulteriore espansione su nuovi brand automobilistici, e a quanto pare i tempi sono maturi. Stando alle indiscrezioni di Bloomberg -che riteniamo molto affidabili- dunque anche i veicoli a marchio Hyundai e Genesis adotteranno l’esperienza di apertura portelli, condivisione chiavi e avvio del motore completamente in digitale attraverso l’app Wallet.

Non è chiaro se i produttori si baseranno su NFC o Ultra Wideband (UWB) per l’implementazione di questa tecnologia; NFC è compatibile con un numero maggiore di smartphone e dispositivi, anche meno recenti, ma richiede di avvicinare fisicamente il telefono alla maniglia; con UWB, invece, il telefono può restare comodamente in tasca ma è disponibile solo sulle ultime generazioni di iPhone e Apple Watch.

Non conosciamo ancora i modelli specifici su cui verrà implementato Carkey, ma è probabile che riguarderà quanto meno la Hyundai IONIQ 5 o la nuova IONIQ 6.

La notizia è avvalorata da una scoperta, fatta lo scorso settembre, all’interno delle pieghe del codice di iOS 15 che mostra evidenti riferimenti a Genesis; come dire, non si parla di “se” ma di quando.

E chiaramente, fintanto che non leggeremo un comunicato stampa ufficiale da una delle società coinvolte, è impossibile avere certezze, ma considerato che nel 2021 Genesis ha introdotto il supporto alle chiavi digitali Android su GV80 e G80, la compatibilità con Apple in tempi brevi a quanto punto appare improcrastinabile.