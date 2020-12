Apple Car, sviluppo procede: debutto l’anno prossimo?

Giacomo Martiradonna,

Citando dirigenti taiwanesi anonimi, l’Economic Daily News afferma che lo sviluppo di Apple Car procede a gonfie vele; talmente bene che l’auto a guida autonoma di Cupertino potrebbe arrivare già l’anno prossimo.

Stando alle indiscrezioni, i produttori taiwanesi partner di Apple stanno già preparandosi per la produzione di massa delle componenti di Apple Car, con consegna nella seconda metà del 2021. Un appuntamenti al quale la mela si è preparata inondando le strade della California con dozzine di prototipi a guida autonoma.

La prospettiva, indubbiamente ambiziosa, cozza tuttavia con le anticipazioni di altri e più affidabili analisti, incluso Ming-Chi Kuo, secondo cui non se ne riparlerebbe prima del periodo 2023-2025. Senza contare le difficoltà che si incontrerebbero a lanciare una rivoluzione simile durante una pandemia.

A questo punto alziamo le mani, e attendiamo di saperne di più. Anche perché, soltanto poche settimane fa, DigiTimes raccontava che Apple è in “trattative preliminari” coi fornitori di componentistica automotive, e che sta lavorando con TSMC per creare un “chip di guida autonoma”; segno che il progetto è ancora nelle fase embrionali.

Dunque, ci domandiamo, come potrebbero mai riuscire a lanciare un prodotto finito già entro l’anno prossimo? Ecco perché i rumor di oggi appaiono francamente poco credibili. Poi, per carità, tutto può essere: anche perché ad oggi non è ancora chiaro se Apple stia sviluppando un intero veicolo o se invece si stia concentrando -come sembra- su di un sistema di guida autonoma intelligente da concedere in licenza ai produttori esistenti.

Auto Super Intelligenti

Non sappiamo che forma avrà un’auto smart di Cupertino, ma una cosa è certa. Apple Car sarà molto intelligente, tanto da capire cosa intende l’utente anche senza complesse spiegazioni o indirizzi esatti.

Grazie ad una versione potenziata di Siri, “l’utente potrebbe chiedere al veicolo di portarlo al centro commerciale e, una volta giunti lì, sarebbe Apple Car a fare domande più specifiche sulla destinazione,” scrivevamo solo un paio d’anni fa. “E se l’utente dice “dovrei comprare nuove piante per il giardino” l’auto lo porterebbe nel parcheggio della sezione giardinaggio e bricolage del centro commerciale.” Qui potete leggere il resto dell’articolo.