Amplificazione Conversazioni AirPods, cos’è e come si attiva

Con Amplificazione Conversazioni, puoi regolare i suoni soffusi e le frequenze in base alle tue esigenze uditive. Ecco come si fa.

A partire da iOS e iPadOS 14 e le ultime versioni di firmware delle cuffie e degli auricolari Apple di fascia alta, è possibile amplificare i suoni soffusi e regolare le frequenze in base alle tue esigenze uditive. E con Amplificazione Conversazioni, l’audio delle chiamate voce diventa cristallino.

Progettata per venire incontro alle esigenze degli utenti ipoacusici, Amplificazione Conversazioni è una feature esclusiva di AirPods Pro che permette di concentrare i microfoni beam-forming sulla persona che sta parlando di fronte a te. In questo modo è più facile capire cosa dice quando parli faccia a faccia, anche in presenza di problemi di udito o se c’è molta confusione.

Leggi anche: AirPods Pro, Tutorial e 10 feature segrete per sfruttarli al massimo

Attivare Amplificazione Conversazioni