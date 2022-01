AirPods 3, aggiornare il Firmware alla versione 4C170

Nuovo aggiornamento firmware per AirPods 3, che arriva alla versione 4C170. Ecco cosa cambia e come aggiornare.

Dopo l’ultimo update dello scorso dicembre, Apple ha reso disponibile un nuovo firmware perAirPods 3, numero di build 4C170. Ecco tutto quel che sappiamo, e come procedere all’aggiornamento.

Al netto di rare eccezioni, purtroppo, Apple non svela le novità presenti nelle nuove versioni di firmware dei suoi auricolari wireless; ciò significa che non c’è modo di sapere quali migliorie e correzioni vengano apportate, e non sempre questo è un bene.

Inoltre, fintanto che non verrà lanciata un’app ufficiale per effettuare l’operazione, non esiste un modo per effettuare l’aggiornamento firmare a mano: occorre necessariamente affidarsi alla procedura automatica che però parte come e quando decide lei.

Quel che devi fare, per “favorire” la procedura di update dunque è infilare AirPods nella custodia di ricarica e di porre la custodia in ricarica. Tutto qua. Sembra comunque che, eliminando l’abbinamento con iPhone (in Impostazioni → Bluetooth) e facendo un abbinamento ex nuovo, si possa forzare il processo di aggiornamento.

Puoi verificare che l’update sia stato installato attraverso questi semplici passaggi:

Assicurati di aver collegato AirPods all’iPhone

Apri l’app Impostazioni

Tocca Generali

Tocca Informazioni

Tocca AirPods

Guarda la voce “Versione Firmware”

Se leggi il numero di build 4C170, vuol dire che il sistema ha correttamente aggiornato i tuoi AirPods 3; altrimenti, dovrai ripetere i passaggi di cui sopra, o attendere un po’.